「誤點1小時還沒上車就關門」乘客錯愕　台鐵急道歉：會調查釐清

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原PO表示，儘管站務人員立即以對講機通報，列車仍開走，讓剩下的3人感到錯愕不已。之後更是在月台等了1小時，站務人員才請3名乘客到台北車站1樓處理，結果問了好幾個窗口，不僅給出的答案不同，也沒能解決問題，直到前往值班站長室才解決問題。
讓原PO忍不住抱怨，「原本6點20分就能抵達台中，拖到7點47分才會到，在車站浪費好幾個小時」。而且台鐵只留下3人聯絡方式，說會再調監視器釐清事情經過，不知道後續會如何處理，直批「台鐵的處理方式及態度實在是不知道該說什麼」。
對此，台鐵公司說明表示，8/10台北站開車的273次普悠瑪，到站時間為下午的5點07分，停車後開門到列車開出約1分20秒，但當天適逢週五下班尖峰時間，月台旅客甚多人潮擁擠，導致3名旅客來不及乘車，發生列車開離情況。後續旅客在留下紀錄後，就安排其搭乘下一班晚間6點的列車南下。
同時，台鐵公司表示，車站對列車停妥後的開、關門都有一定的標準作業程序，台北站已進行調查，並釐清相關同仁，包含月台响導、運轉員及列車長，應處作為及責任。此次造成旅客不及乘車的後續處理，除了會由車站主管向旅客先行致歉外，後續釐清相關人員責任，再拜訪旅客向其說明，並致上最深歉意。