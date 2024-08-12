勝利挨轟死性不改！峇里島夜店狂歡 同行友摟辣妹：一起回飯店玩
南韓天團BIGBANG前成員勝利在去年2月出獄後，沒有回歸演藝圈重新復出，但夜生活依舊相當精彩。今（12）日韓國媒體《每日經濟》就收到爆料影片，指出勝利和男性友人在峇里島的夜店搭訕疑似為韓國籍的辣妹；影片中勝利大方表示願意請辣妹喝酒，在夜店嚷嚷「買給妳，都買！」勝利的友人則藉機問辣妹要不要跟他們一起回飯店玩，畫面曝光後掀起韓網熱議。
記者藍詩孟／綜合報導
韓媒《每日經濟》爆料，勝利近日又在夜店狂歡，同行的男性友人還想帶辣妹回飯店。畫面中，只見勝利在峇里島的夜店和兩名說著流利韓文的女子打鬧，其中一名女子對勝利撒嬌：「昇炫（勝利本名）歐巴要請客嗎？」勝利也大方回她：「買給妳，都買！」同一時間，勝利的男性友人也沒閒著，勾搭上另一名辣妹，還問對方：「我們的飯店居離這邊距離5分鐘，要一起來玩嗎？」
夜店狂歡影片曝光 勝利才剛喊冤「我錯了」
勝利和友人「獵豔」的影片曝光後，被韓媒批是「死性不改」，諷刺的是，勝利11日接受媒體採訪時才喊冤，說自己沒有要重操舊業在印尼或香港投資夜店，表示外界的猜測「完全不是事實」。至於先前在柬埔寨被拍到的派對極樂畫面，勝利澄清只是參加朋友酒吧開幕的活動。
勝利也對於自己在派對現場提到「要把GD（G-Dragon）帶來」一事感到很抱歉，他說自己當時太沉醉在歡快的氣氛當中，「非本意提到了前成員，沒能安分守己，我的行為錯了，不會再有那種事發生了。」
※【NOWnews 今日新聞
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