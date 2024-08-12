胡宇威結婚1年不做人？自爆沒避孕「順其自然」　和陳庭妮有共識

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胡宇威看到海就會想起過世的朋友，他透露學生時期會和當時的印度朋友AJ一起去海邊玩，兩人有深厚的感情，直言對方很聰明但有時會比較不在狀況內，某次AJ卻突然沒有來上課，「校園廣播就說朋友心肌梗塞過世了，這個機率很小，但剛好發生在他身上，所以背著這個精神、友情一起划船去石垣島，只是面對海就想到他。」
重情義的胡宇威坦言，他在划船過程中，只要看到美景就覺得是朋AJ帶給他的，會感受到心情平靜，心裡默默覺得很感謝對方，「他可以貢獻很多東西給世界，是超聰明的一個人，他在過世前幾天都很正常，隔一天就突然醒不來了。」最後胡宇威也感性說，AJ會永遠留在他心裡。
和老婆陳庭妮聊身後事 做人進度順其自然
生死是每個人的人生課題，胡宇威坦言他也會和陳庭妮聊到此事，討論如果哪天老了過世了，骨灰該如何處理，熱愛自由的他們會想要灑在風裡，或者是以樹葬的方式。被問到目前的生子進度，胡宇威透露，他們會想採取自然受孕，目前沒有特別在避孕，但也慢慢面臨到年齡壓力，只是他們都還是覺得做好準備再說，如果真的懷孕了，應該會在台灣待產。
胡宇威和陳庭妮都是工作狂，生活以工作為主，先前他放自己一個月的假到峇里島去度假，陳庭妮也難得愛相隨去待了一陣子，被問到在峇里島有做人嗎？胡宇威秒答：「沒有、沒有！就好好享受這個城市，百分之百沒有峇里島寶寶。」直言他們在峇里島就是好好放鬆，生小孩是件大事，「要當爸爸媽媽這個決定有點難，現在的生活習慣要犧牲很多，要互相配合。」