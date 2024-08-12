持有未成年性影片！黃子佼今出庭否認犯罪 北院訂8月20日再開庭
藝人黃子佼因持有未成年性影像，被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，案經調查，檢方發現黃子佼另外持有41名未成年被害人性影像，其中年紀最小為國小學童，今（12）日下午4時許台北地院開庭，黃子佼仍否認犯罪，全案訂於20日再開庭。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年間，黃子佼遭告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警介入偵辦，並發動搜索、約談，隨後於黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中，發現藏有成年、未成年女子的大量性影片。經調查，影片來源出自全台最大情色網站「創意私房論壇」，黃子佼在2013年2月註冊加入會員，購買上百部性影像存放隨身硬碟裡，其中有7部是未成年少女，不料事後又查出另有41名受害者也是未成年，最小僅就讀國小，目前檢方已向法院申請併案審理。
北檢第一次偵辦，認為黃子佼坦承犯行，且自願交出影片，加上並未散布或販賣，因此處分緩起訴；北檢依職權送台灣高檢署再議後，高檢署認為緩起訴確實有待商榷，以偵查未完備理由發回北檢續查，最終檢方認定黃子佼無正當理由持有未成年女子性影像，故依法起訴。
今天台北地院開庭時，黃子佼仍然否認犯罪，但由於本件有其他追加併案，法官訂於8月20日續行審理，稍早黃子佼離開地院面對媒體提問同樣不發一語。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110