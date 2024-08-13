F16伴飛感謝奧運台灣英雄！熱焰彈震撼畫面曝光　老外狂喊：Bravo

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台灣健兒搭乘長榮航空BR88返台，今日清晨5點17分時，3架F16接獲任務機起飛，並於清晨5點45分進入我國防空識別區（ADIZ），通知左右兩側窗外將有F16戰機伴飛，所有人的目光都集中在機窗外，紛紛拿出手機，努力捕捉這一歷史性的時刻，甚至大家都忍不住站起來擠到窗旁。
隨後，與空軍溝通確認安全無虞後，機長聲音再次響起，通知乘客即將進行熱焰彈施放。突然間，窗外閃現出一連串明亮的光點，整個機艙內響起熱烈的掌聲和歡呼聲，大家都沉浸在這充滿榮耀與感動的時刻，連一群法國籍乘客都看得目不轉睛，大聲狂喊「Bravo！」
巴黎奧運成績第二佳 賴總統推動黃金計畫3.0
本屆巴黎奧運台灣最終拿下2金、5銅，為台灣參加奧運史上次佳成績，台灣英雄的好表現，也要歸功於政府的後勤團隊，本次奧運設有中繼站，包括膳食公寓、運動中心和醫療團隊，全方位照護選手，讓台灣健兒能夠無後顧之憂在場上奮戰。
總統賴清德向來大力支持體育運動，對國訓中心和體育署的各項要求都全力支持，並且談到對國內選手幫助極大的「黃金計畫」；賴總統感謝前行政院長蘇貞昌和現任行政院長陳建仁推動的黃金計畫2.0，並表示未來還會有「黃金計畫3.0」。
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