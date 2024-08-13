巴黎奧運16天結束了！中華隊「公認最大遺珠」是她：錯失獎牌機會

F16伴飛感謝奧運台灣英雄！熱焰彈震撼畫面曝光　老外狂喊：Bravo

▲總統賴清德指示空軍3架F16戰鬥機伴飛，歡迎台灣英雄榮耀歸國，隨著熱焰彈施放，全機響起如雷掌聲和歡呼聲。（圖／記者廖聿偉攝）
▲總統賴清德指示空軍3架F16戰鬥機伴飛，歡迎台灣英雄榮耀歸國，隨著熱焰彈施放，全機響起如雷掌聲和歡呼聲。（圖／記者廖聿偉攝）

記者路皓惟/桃園機場報導

2024巴黎奧運中華代表團勇奪2金5銅，寫下奧運參賽史上次佳成績，僅次於上一屆東京奧運。今（13）日清晨，最後一批奧運選手返抵國門，包括奪下奧運拳擊史上第一面金牌的林郁婷，以及摘下銅牌的「吳琴戰隊」吳詩儀、陳念琴等。總統賴清德特別指示派出3架F16戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈，全機瞬間嗨翻，紛紛拿起手機紀錄這一個歷史時刻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
F16伴飛迎接台灣英雄　全機歡聲雷動

台灣健兒搭乘長榮航空BR88返台，今日清晨5點17分時，3架F16接獲任務機起飛，並於清晨5點45分進入我國防空識別區（ADIZ），通知左右兩側窗外將有F16戰機伴飛，所有人的目光都集中在機窗外，紛紛拿出手機，努力捕捉這一歷史性的時刻，甚至大家都忍不住站起來擠到窗旁。

隨後，與空軍溝通確認安全無虞後，機長聲音再次響起，通知乘客即將進行熱焰彈施放。突然間，窗外閃現出一連串明亮的光點，整個機艙內響起熱烈的掌聲和歡呼聲，大家都沉浸在這充滿榮耀與感動的時刻，連一群法國籍乘客都看得目不轉睛，大聲狂喊「Bravo！」

巴黎奧運成績第二佳　賴總統推動黃金計畫3.0

本屆巴黎奧運台灣最終拿下2金、5銅，為台灣參加奧運史上次佳成績，台灣英雄的好表現，也要歸功於政府的後勤團隊，本次奧運設有中繼站，包括膳食公寓、運動中心和醫療團隊，全方位照護選手，讓台灣健兒能夠無後顧之憂在場上奮戰。

總統賴清德向來大力支持體育運動，對國訓中心和體育署的各項要求都全力支持，並且談到對國內選手幫助極大的「黃金計畫」；賴總統感謝前行政院長蘇貞昌和現任行政院長陳建仁推動的黃金計畫2.0，並表示未來還會有「黃金計畫3.0」。

▲奧運好手回台，賴清德也命令F16戰鬥機升空伴飛保護台灣好手，並且也用「水舞」歡迎班機回國。（圖／葉政勳攝）
▲奧運好手回台，賴清德也命令F16戰鬥機升空伴飛保護台灣好手，並且也用「水舞」歡迎班機回國。（圖／葉政勳攝）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

林郁婷奧運摘金無懼「性別爭議」！霸氣發聲：台上的事情台上解決

林郁婷、吳詩儀等奧運英雄回台灣！林媽媽開心準備珍奶：最愛妳了

感謝奧運英雄回台灣！總統賴清德給「小驚喜」　機上特別錄製影片

我在巴黎奧運／台灣一點都不小！霸凌使我們更強　巴黎司機都讚嘆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選