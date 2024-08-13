女主播失言「受不了男人體臭」遭轟性別歧視！經紀公司火速解約
夏季天氣炎熱，走在路上各個民眾汗流浹背，難免身上散發出難聞的氣味。29歲日本美女主播川口Yuri（川口ゆり）日前發文提及自己最受不了夏天時男人的體臭味，希望男性們可以一天多沖澡幾次，同時多使用拭汗濕紙巾或止汗劑。由於發文對象針對男性，遭轟是性別歧視，輿論壓力之下，隔天川口Yuri就被經紀公司解雇。
記者薛羽彤／綜合報導
川口Yuri是自由播報員，同時也發展美容事業，日前她在推特上發文提到，夏天炎熱之際，自己最受不了男生的體臭味，「如果有特別的理由先說聲對不起；夏天裡男性的體味和生活習慣不佳的人特有的體臭，實在讓我難以忍受，像我想要保持整潔，會一天洗好幾次澡、一整年都用拭汗濕紙巾、止汗劑，希望大多數男性也能做到如此。」
川口Yuri貼文一出後，遭到大批男性網友群起回嗆，認為她這番話充滿性別歧視，被男性揚言抵制，並要她公開向全天下的男性致歉。而她所屬的經紀公司VOICE也不挺她，公司事後在官網發表聲明表示，川口Yuri毀損異性名譽，公司判斷難以和她維持契約關係，表示已和川口Yuri解約。
川口Yuri失言慘被解約，11日她在社群發文道歉，「因為我不謹慎的發言，造成許多人的不愉快並受到傷害，我對此深深地反省，身為播報工作者我的確還不成熟，今後我會努力不再因發言傷害到任何人，真的非常抱歉。」