黃國昌稱「看到查帳全部內容」 喊話端木正誠實面對不要卸責
民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金申報不實風暴，全黨口徑一致指控簽證會計師端木正「擅自調節」帳務才出問題。民眾黨立委黃國昌今（13）日強調，自己從同仁那邊看到查帳當天的內容，端木正的確承認自己擅自調撥，呼籲端木正誠實面對，不要傷害了民眾黨還想卸責。
記者林詠青／台北報導
黃國昌指出，政治獻金的內部調查狀況，相信昨天記者會都已經把很多事實還原，對於會計師端木正竟會做出這麼離譜的事情，大家都非常驚訝，「民眾黨向來的態度就是誠實面對問題、解決問題」，若過去財務方面有不足的地方會檢討改進。
至於黨團辦公室主任、時任競辦副總幹事陳智菡今早再控會計師端木正說謊，黃國昌則回應，「會計師現場的反應，他就承認那些金額是他自己所謂的『調撥』，『擅自調撥』造成民眾黨這麼大的傷害，我還是奉勸這個會計師誠實面對。」因為他在整個查帳的過程當中所說的話，都有清楚的紀錄。黃國昌強調，一個會計師沒有履行好該承擔的責任，沒有清楚繕打帳務，不但違反會計師職責，也有違法之虞。
媒體追問，端木正是否有透露自己為何要「擅自調節」？黃國昌則表示，「我沒有實際參與當天的調查」，但他可以告訴大家，有看到查帳的全部內容，還是呼籲端木正誠實面對。