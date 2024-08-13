台南農機行大火！全家困鐵皮頂樓5人命喪火窟　大女兒出國逃死劫

我是廣告 請繼續往下閱讀
發生火警的透天厝為3樓鐵皮加蓋，並兼營農機行，1樓是店面、倉庫和廚房，2樓是家人的房間，3樓是鐵皮加蓋，堆放農機和貨物，後方則有1個曬衣間，一家五口在火警發生後受困陽台加蓋的鐵皮屋內，全部罹難。
消防人員指出，該住家沒有裝住警器，且1樓門口前就堆滿農機具，恐怕阻礙逃生，加上屋內還有許多易燃物，警消獲報趕抵現場時，火勢、濃煙都相當大，已經全面燃燒，陷入一片火海，立即射水全力搶救，不過屋內堆放雜物增加救援難度，且屬於封閉的鐵皮屋，屋內更堆放大量電池、機油，大火時一直有爆炸聲。
消防人員也表示，陳男一家5人均往樓上逃生、受困在3樓曬衣間處待援，未料火勢過於猛烈，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，待警消攻到3樓時，5人均已明顯死亡，鐵皮屋內還一度因溫度過高無法接近，警消只能先行灑水降溫，最終火警於清晨5時撲滅，目前仍在進行火場勘查，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
消防局長李明峯表示，消防隊員們在火災發生後迅速展開行動，盡最大努力控制火勢並進行搜救，但此次火災現場情況十分艱難，火勢蔓延迅速，加上濃煙使能見度極低，增加了救援難度。然而，消防隊員們毫不退縮，全力以赴，在此要感謝他們的付出。