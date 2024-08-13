台南六甲農機行火災釀5死 黃偉哲到場關心家屬：全力協助善後
台南市六甲區珊瑚路農機行今（13）日凌晨2時36分許發生火警，火勢於清晨5時撲滅，起火時頂樓有3大2小共5人受困待救，但由於火勢全面燃燒，消防人員無法靠近救人，火勢撲滅時受困者已全數罹難，台南市長黃偉哲今早7時30分左右前往現場了解狀況，並關心罹難者家屬，指示市府相關單位全力協助火災善後工作。
記者王德蓉／綜合報導
消防局表示，此次火災現場為農機行，堆置機具雜物較多，導致火勢迅速蔓延至整棟住宅，再加上其頂樓為鐵皮加蓋包覆，使救援難度更高。因此呼籲民眾平時應減少家中堆積雜物，以免導致火災時災害會更加嚴重。另外，也提醒民眾裝設住家住警器，減少日後發生類似悲劇的機率。
消防局指出，119勤務中心據報後，出動消防局六甲、官田、下營、新營、東山、柳營、麻豆等消防分隊及二大隊19車37人前往搶救，5名住戶在第一時間往3樓避難，但由於火勢猛烈，且煙霧彌漫，消防人員救援過程面臨巨大挑戰，最終5名住戶不幸遇難。
消防局長李明峯表示，消防隊員們在火災發生後迅速展開行動，盡最大努力控制火勢並進行搜救，但此次火災現場情況十分艱難，火勢蔓延迅速，加上濃煙使能見度極低，增加了救援難度。然而，消防隊員們毫不退縮，全力以赴，在此要感謝他們的付出。
民政局長姜淋煌表示，民政局將負責協調災後援助工作，確保遇難者家屬能夠獲得必要的心理和物質支持，也會加強與消防局及相關單位的合作，推動建立更加完善的應急預案和救援體系。
六甲區區長陳啓榮上午也緊急聯繫六甲國中與國小校長，啟動輔導學生與相關協助，一起陪伴家屬親友度過此難關。