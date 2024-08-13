揭露林秉樞打「特權疫苗」有罪！立委陳菁徽、朱凱翔遭判刑5月
媒體人朱凱翔在3年前爆料，立委高嘉瑜前男友林秉樞利用「特權」安排施打新冠疫苗，後續檢警追查發現，其資料來源係由台北市立聯合醫院主任侯君穎傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽以及朱凱翔。檢方依《個資法》起訴侯君穎、陳菁徽以及朱凱翔3人，台北地院審理後，今（13）日判處侯君穎緩刑2年，朱凱翔、陳菁徽各判5月，得易科罰金，仍可上訴。
記者孫唯容/綜合報導
2021年11月間，林秉樞對當時交往的高嘉瑜施暴，林秉樞遭收押禁見後，後續大量爭議事件被爆出，媒體人朱凱翔在臉書《不演了新聞台》爆料，林秉樞以特權「喬疫苗」在2021年7月與10月，插隊接種1劑莫德納疫苗。
衛福部查出截圖來自時任台北市立聯合醫院醫師的侯君穎，將人移送法辦，根據檢方調查，侯君穎於2021年12月10日下午4點多，在市立聯醫內湖門診部使用聯醫內部系統，擅自查閱林秉樞接種新冠肺炎疫苗紀錄，用手機翻拍螢幕截圖，傳給她與陳菁徽的私人群組後，陳菁徽再轉傳給自己和朱凱翔的其他群組內。
台北地檢署2022年起訴侯君穎3人涉犯《個資法》等罪嫌，侯君穎是衛生署前署長侯勝茂的女兒、陳菁徽是前立委黃昭順的女兒。其中，侯君穎去年因案賠償林秉樞28萬元，林對侯的妨害秘密罪撤回告訴，請求法院輕判侯。
林秉樞也向陳菁徽、朱凱翔各求償60萬元，不過兩人堅持揭發特權無責，不想與林秉樞談和解，林秉樞因此請求法院重判陳、朱。台北地院今天宣判，陳判刑5月，得易科罰金15萬元，朱判刑5月，得易科罰金15萬元，侯判刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。可上訴。