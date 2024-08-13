中華美術家協會首次聯展　彰化八卦山大佛風景區首登場

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本次畫展開幕前，特別邀請七個國內知名的藝術團體理事長擔任本會首次會內賽的評審，分別有王慶海大師，為中華天馬世界書畫會理事長；楊靜江老師，台灣硬筆書法藝術協會理事長；謝明輝大師，中華詩詞藝術協會理事長；李黃婷婷老師，藝術夢想家文創協會理事長；許旗成老師，臺灣硬筆書法協會理事長；林慧怜老師，為中國澹寧書法學會理事長；林品陞院長，擔任霧峰林家宮保第國藝術中心總會長！其中由許旗成理事長擔任本次比賽規劃的評審長，統籌本次會內賽！比賽評審原則也遵照王海峰會長指示以公平、公正、交流與和諧為目標！
畫展佈置策展特別由羅慧館長與許旗成老師擔任也邀請擔綱本次開幕的主持人，主辦單位八卦山大佛風景區管理處張世良董事長致詞道：勉勵藝術家能以畫教化人心，更肯定藝術美學對於世代相傳的影響力也表彰本次開幕儀式參與人數為歷年來之冠！張董事長也頒贈展覽證書給於中華美術家協會，中華美術家協也回贈感謝狀！接繼著由協會榮譽總會長張連興與總顧問徐國棠致詞，都表示肯定海峰會長的努力與會內規劃卓絕貢獻！
王海峰會長致詞表示：感謝所有參加並支持中華美術家的好朋友，協會未來的方向就是跨足國際、超越國界，讓所有的藝術創作者都能在本協會交流、提昇，進而能走進國際！今日，除了頒贈有功於協會的「感謝狀」、還有各別分組的「聘書」、「高級顧問證書」等，也邀請七位全國協會的理事長成為本會第一屆的榮譽藝術評審！相信今日之後，台灣藝術界「中華美術家協會」一定會大放異彩！
大會最後頒發本次首屆的藝術作品大賽獎項，其中本次2004年美協會內賽的金牌得主，由來自彰化地區梁仁川奪得！其作品為漂流木再造創作工藝、作品名為「永恆、小鹿與蝶」，銀牌得主二位、分別是羅慧與許子凡，羅慧老師也是協會的秘書長、獲獎作品「八仙過海」蝦作靈活靈現、也深獲評審喜愛，另許子凡作品為「陋室銘」對聯，佈局與設計也展現出藝術多元的風格！
銅牌四位獲獎者分別徐健麟、作品「吟詩圖」、一首詩與福氣財神的結合、令人感受滿滿的喜氣！第二位林櫻櫻的烙畫「萬里長城」、本身也擔任烙畫的教學老師，第三位吳龍寶的「幸福大吉」、以吉祥雞呈現幸福人生，第四位銀牌得主是來自北部的吳培基老師，作品是小楷「心經」創作，這也是近年來致力推廣的創作！另外還有對多位的優勝與佳作作品，多元、閃亮的作品讓參與者耳目ㄧ新、一飽眼福！最後，大會以在彰化大佛座前舉行大合照、祈求畫展圓滿、也帶給參與者滿滿的福氣！