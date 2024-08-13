柯文哲政治獻金亂帳傷第三勢力形象 王婉諭嘆「摧毀支持者信任」
針對民眾黨主席柯文哲競選期間政治獻金申報不實風暴，時代力量黨主席王婉諭今（13）日表示，民眾黨作為一個自詡為公開、透明、財政紀律的新政黨，卻在政治獻金出現嚴重問題，「不僅挑戰法律的底線，更摧毀支持者的信任」。
記者林詠青／台北報導
王婉諭強調，政治獻金的申報過程是嚴謹的，涉及內部財務的收支帳目、外部會計師的查核等，都必須經由候選人蓋章，負起所有的責任。對於民眾黨出現的發票問題、支出少報，以及代發木可聲明是否坐實其為黨營事業，這些都應該給社會合理的解釋，否則將進一步損害支持者的信任。
身為第三勢力政黨，王婉諭強調，政治工作背負著民眾的支持，這些支持來自於對於改變的信任。因此，「第三勢力必須遵循規矩，還要以更高的標準自我檢視，才能贏得選民的信任」。
王婉諭指出，單靠批評藍綠或以無經驗為藉口無法構成真正的第三勢力。第三勢力應該承擔責任，並非以新政治的名號欺騙選民，尤其是那些用小額捐款支持政黨的年輕人，他們期望政治能帶來改變，不應成為政治野心的犧牲品。
王婉諭明言，民眾黨的問題雖然不會自動轉移到時代力量身上，但時代力量還是要從中吸取教訓。「失去的信任只能一步一步地重新爭取。」