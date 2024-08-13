中捷砍人調解！受害高中生父喊「應賠全台1人1元」：將用在公益上
台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，住在高雄的20歲洪姓嫌犯，帶3把刀北上犯案，造成17歲呂姓高中生、長髮男許瑞顯受傷送醫；今（13）日進行民事調解，呂姓高中生的父親表示，盼洪男家屬向全台灣人民道歉，希望的賠償金額是全台1人1元，也就是2千3百萬元，後續將會把錢用在公益上。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，洪男5月21日上午11時許，攜帶3把刀械從中捷水安宮站上車，不料卻在過程中突然襲擊其他乘客，導致27歲許姓男子及一名17歲呂姓少年受傷，其中許男臉部中了2刀濺出大量鮮血，至於少年則是肋骨斷裂傷勢嚴重，最終在眾人合力之下，才成功將洪男壓制在地。
後續警方查出，洪嫌犯案前一周先在高雄一間五金行購買凶器，5月19日就從台南搭乘高鐵北上台中，同晚入住一間摩鐵，一待就是兩個晚上，直到同月21日上午退房，並搭乘計程車前往捷運水安中站，行兇前還曾吞下8顆鎮定藥物平穩情緒。
經查，洪姓男子因家庭、求學等因素，對社會產生不滿，從今年4月間就預謀藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，原本洪男預定在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，不過其考量隔天為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，因此選定21日動手。
台中地院今天下午安排調解，對此，呂姓高中生的父親指出，盼洪男家屬向全台灣人民道歉，希望的賠償金額是全台1人1元，即2千3百萬元，他們將把錢用在公益用途上，如果真的無法賠償，那就交由司法還給社會一個公平正義。