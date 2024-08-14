羅志祥簽唱會破千人排到凌晨！跨年演唱會今搶票 最新資訊一次看
「亞洲流行天王」羅志祥出道滿30周年，上個月生日當天驚喜宣布將在12月31日再次與歌迷到高雄巨蛋跨年，消息一公開便掀起話題，不少粉絲興奮表示，「這個怎麼能不買票，最棒的跨年！」還有人馬上訂住宿。這次演唱會門票將在今（14）日下午1點30分開賣，羅志祥也難掩興奮表示，「當知道確定要舉辦演唱會的時候，心情真的很興奮，等不及要跟大家一起倒數、一起HIGH啦！」
記者朱祖儀／綜合報導
這次羅志祥演唱會主視覺有別於上次充滿科技感，他特別換上一身桃紅色西裝，更讓攝影團隊把蛋糕砸向自己的臉，充滿視覺張力也充滿喜氣，象徵歡慶出道30周年。這次演唱會內容羅志祥也透露，「目前都還在籌備討論階段，還不能跟大家說太多，但是絕對是全新的舞台、全新的節目內容，會讓你們玩到不想回家！」
羅志祥演唱會有望秒殺 自曝準備很多驚喜
羅志祥上個月底推出新專輯，本月3日也舉辦新專輯簽唱會，和粉絲近距離互動，當時他就說其實這次跨年檔期很早就安排好了，今年1月6日他飛到香港開唱，當時就接到寬宏老闆通知。由於當天上千張號碼牌一下就發完，人氣紅不讓的他被問到演唱會若秒殺，是否會再加場？他則說目前不確定，但可以肯定的是，這次燈光效果一定更強，舞台圖也做得很不一樣，會有很多驚喜。
而超寵粉的羅志祥，他在簽唱會當天一路簽到半夜一點多才結束，且只要買一張專輯就有拍照機會，因此許多粉絲期待這次演唱會是否有互動橋段？羅志祥表示，跟粉絲的互動絕對不會少，所以千萬不要忘記搶票。「2025羅志祥 30巡迴演唱會 高雄站」演唱會門票開賣時間為8月14日下午1點30分，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)、萊爾富、OK便利商店。