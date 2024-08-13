最強高中生Ray超皮！衝NBA球星直播留言「你被交易」 結局太好笑
台灣最強高中生Ray持續在美國社群掀起熱議，近期Ray在紐約參與「多明尼加日遊行」時，意外發現德國男籃、NBA球星施洛德（Dennis Schroder）在Twicth開直播，Ray與友人看見施洛德的直播後，便頑皮的「揪團」邀大家到施洛德的直播下方留言「你被交易了」，施洛德最終發現自己被留言惡搞，尷尬的笑著回應「滾出我的聊天室。」
記者張志浩／綜合報導
回顧實況當下，Ray與友人正在搭車移動，無意間發現施洛德正在直播中，在多明尼加日遊行街頭已經玩嗨的Ray就提議，自己和粉絲們一起到施洛德的聊天室留言交易消息，一開始從留言交易到勇士，施洛德始終沒有發現訊息，仍舊認真的玩著遊戲，與觀眾對話。
後續Ray為了引起施洛德注意，提議將被交易球隊換成「底特律活塞」，一支在上賽季墊底，戰績僅14勝68敗，季中還創下28連敗難堪紀錄的球隊，而在粉絲的幫忙下，施洛德終於看見聊天室的假交易訊息，起初他感到疑惑，重複念完留言後似乎有些當真，但後續才意會過來自己被騙了，只能尷尬的回覆「Get the f**k out of my chat」。
兩人直播片段也被剪接後在網上開始流傳，國外網友紛紛留言「有夠鬧，Ray是真的調皮」、「這時間點被交易到活塞誰都會嚇死吧」、「所有會開直播的球員都要小心了」、「施洛德準備前往海外打球」。
目前30歲的施洛德仍在NBA效力，上賽季季中，他被暴龍交易至籃網，在籃網的29場比賽中，場均上場32分鐘，能攻下14.6分、6助攻，算是稱值的扛下籃網進入重建期的控衛角色，日前剛結束的巴黎奧運中，他也是場場先發，平均上場30分鐘以上，6場比賽場均17.2分、7.5助攻、1.2抄截，帶領德國男籃殺入四強，雖然四強後不敵法國和塞爾維亞無緣拿牌，但施洛德仍是繼諾威斯基（德語：Dirk Nowitzki）之後，扛起德國國家隊得招牌球星。