《她的日與夜》高原、林順約會看電影！曖昧壁咚戲「是私心加的」

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資深演員提攜後輩 李姃垠「1招」讓白敘厚放鬆
對於李姃垠的看法，白敘厚只有幸福2字可形容，他說：「我感到非常幸福，這是一種榮幸，也讓人敬佩。在拍攝過程中，我經常『折磨』李姃垠前輩。我問了很多問題：『前輩這樣可以嗎？』、『前輩這樣的演技該怎麼做呢？』、『這個場景怎樣表現會更好？』，每次我問問題時，前輩都不會感到厭煩，而是非常親切的回答了所有問題。」
他還回憶有一場拍攝開拍前，李姃垠邀他一起吃飯，「當時我正為演技感到擔心和煩惱，她主動接近我說『怎麼啦，有什麼好煩惱的』，我們聊了很久，時間不知不覺就過去了」。
白敘厚表示：「在我對演技感到困惑的時候，與李姃垠前輩相遇，學到了很多東西。前輩突然打電話問我『你什麼時候有空？』並邀我『白天拍攝結束後，一起去看電影吧』。當時我非常高興，因為我們可以暢談作品和演技，那次經歷也讓我和李姃垠前輩更加親近。」
相差27歲「媽孫戀」怕觀眾看不慣 2人下戲也在角色扮演
因為李姃垠（54歲）跟白敘厚（27歲）相差整整27歲，白敘厚曾擔心拍不出2人點的「浪漫化學反應」，也很怕年齡差距的關係，怕觀眾看不習慣，沒想到一切白擔憂，因為專業的李姃垠做得非常好，「完全沒有違和感，前輩非常努力讓自己看起來像20多歲。她主動告訴我『你現在是我的朋友了，所以你也可以對我用半語，叫我『喂』也可以，隨便對待我吧。」白敘厚表示不可能這樣稱呼前輩，但李姃垠卻願意以此方式拉近彼此距離、好讓默契提升，從那一刻開始，白敘厚就稱李姃垠為「姊姊」。
白敘厚也提到他們經常互發訊息、打電話，「前輩晚上會發訊息說『高原，晚安』，還會說『高原，我想你了』，或提醒我『高原，記得好好吃飯』。而我會回覆『林順，晚安』。我們還會在電話中分享日常生活，也因為經常聯繫，所以感覺非常自在，在演繹林順和高原的角色時，氛圍也變得更加自然」。
名場面是即興演出 一場「壁咚」眾人拍手叫好
白敘厚加碼爆料，《她的日與夜》第8集中，「高原壁咚林順」的名場面，全是他臨時加的，「其實那場戲是即興發揮的，劇本中並沒有寫到『壁咚』。在拍攝那場戲前，我和前輩嘗試了多種表演方式，當時在開玩笑的心情下即興演出了『壁咚』，導演和前輩都很喜歡！」他當下其實很擔心會不符合場景氛圍，沒想到大家都很喜歡，「反應很好，我感到非常高興」。
白敘厚小檔案
本 名：劉韓俊（YU HANJUN）
生 日：1996年8月25日（27歲）
身 高：177cm
體 重：59kg
公 司：n.CH娛樂
出 道：2017年BC信用卡廣告
代表作：2024年《她的日與夜》
IG：seohoo._.b