與林郁婷皆遭受網路霸凌！Khelif將提告　起訴書中提到羅琳、Musk

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現年25歲的Khelif決定向法國檢察官提起正式法律訴訟，敦促他們調查網路霸凌事件。Khelif駐巴黎的律師Nabil Boudi向《綜藝》雜誌證實，在當地時間周五發布到巴黎檢察官辦公室反網絡仇恨中心的起訴書正文中，有提到JK 羅琳和Musk這兩個人。該訴訟是針對社群網站 X 提起的，根據法國法律，這意味著該訴訟是針對「身份不明的人」所提出。Boudi解釋說，這將確保檢方擁有足夠的自由度，能夠對所有人進行調查，包括那些可能以化名寫下仇恨信息的人。不過，其中還是提到了一些著名的有爭議的人物。
除了JK 羅琳和Musk，Boudi還說美國前總統川普（Donald Trump）也在其中，「川普發了推文，所以無論他是否被列入我們的訴訟中，他都將不可避免地成為起訴的一部分。」
羅琳此前曾在社群網站，貼出了一張Khelif與義大利拳擊手Angela Carini比賽的照片，指責前者「正享受一個剛剛被他擊中頭部的女人的痛苦」。Musk則轉發了一張聲稱「男人不該參加女子運動」的圖片，並回覆：「當然」。川普則是說：「我會讓男人遠離女子運動！」
誰是Imane Khelif？
Imane Khelif和我國選手林郁婷在這一屆巴黎奧運同樣因為性別問題，因而參賽資格遭受到質疑。不過國際奧委會稱兩人絕對符合參賽資格，可以繼續在奧運中比賽。
Khelif在女子拳擊66公斤16強戰，僅用46秒就使義大利選手Angela Carini放棄比賽，隨後因為Carini哭訴說自己無法完成比賽，甚至她的教練共同質疑Imane Khelif的性別，龐大的輿論壓力與性別爭議風波就此延燒開來，之後的每一天都有相關的爭吵與文章出現。
不過最終Khelif不受外界干擾，成功用金牌令所有質疑者屈服，阿爾及利亞的國民也從始至終的支持Khelif，大部分的人們認為這些惡意的言論及批評是種族歧視下的產物，無一不為Khelif挺身而出，歸國後更是熱情的迎接國民英雄回來。
中華代表團選手林郁婷則是在是在奧運後發出聲明，強調自己不會提出告訴：
很高興能夠拿到巴黎奧運的金牌，我非常感謝大家的支持，這面金牌是屬於大家的。
我要感謝大家對我的關心與支持，尤其在奧運期間，體育署、中華奧會、國訓中心已經做了很多替我維護權益的事情來幫助我，還有總統、院長、部長及國人對我的支持。特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重我的意願處理對外的回應。
再來，針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴謹的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。
接下來，我想好好休息，享受一下勝利的果實。也請大家繼續支持台灣的拳擊運動，謝謝大家。
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