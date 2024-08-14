在地實踐共創價值　114年青年計畫「最高120萬元」即日受理提案

文化部《青年村落文化行動計畫》賦權青年因應社會、產業、人口結構的變遷，提出解決在地公共議題行動方案，114年提案徵件即日起至9月27日截止，鼓勵18歲至45歲本國籍、外國籍（取得居留證）人士，藉由個人或2人至5人組成團隊線上報名，就有機會挑戰最高新台幣120萬元的實作獎勵金，歡迎青年一起關心在地、勇於行動共創價值。
文化部指出，生活環境、社會結構的快速變遷，許多社區與社群面臨不同挑戰與新的機會，青年團隊也可連結不同專業、年齡世代，甚至結合國外資源共同協力推動創造夥伴關係，而在《青年村落文化行動計畫》當中獲選者除可得到120萬元實作獎勵金，亦有專業人士擔任個案輔導老師，從旁適時協助資源引介、強化計畫執行效益，並且規劃青年交流活動，促進彼此經驗共學，激盪新的火花，累積自主永續發展的能量。
文化部說明，《青年村落文化行動計畫》的提案機制包括青年提出1年期計畫，亦可評估實際需求提出2年期計畫，而在提案計畫分為2個類別，其中「村落文化行動類」鼓勵地方資源結合在地智慧，引動跨域社群參與，推動文化內容多元發展與提升共享資源的機會，至於「創新文化事業類」鼓勵提出創新商品推動與服務設計開發，結合經營思維，創新促進文化事業發展，並且具備產值運作機制等方案。
文化部表示，觀察往年獲選《青年村落文化行動計畫》，關注議題包含文史保存與維護、友善環境與生態教育、部落文化復振、綠色循環、文化平權、族群共融與發展，建立青年共好平台等，透過青年創新設計能量與跨域串聯行動，重新詮釋文化價值，增進地方認同與自信，並且推動創新多元合作機會，協力解決在地與社群議題，進而衍生新創事業與建立產業基礎模式。
為了能讓各界了解《青年村落文化行動計畫》核心理念、審查重點，並且優化提案內容，文化部預計8月29日、9月3日辦理線上提案說明會，還有9月中旬的線上培力輔導活動，將可透過輔導老師分享交流，掌握提案攻略，時間、內容詳見「青年村落文化行動計畫」官網、臉書粉絲專頁掌握最新訊息，歡迎有志青年踴躍報名參加。
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文化部說明，《青年村落文化行動計畫》的提案機制包括青年提出1年期計畫，亦可評估實際需求提出2年期計畫，而在提案計畫分為2個類別，其中「村落文化行動類」鼓勵地方資源結合在地智慧，引動跨域社群參與，推動文化內容多元發展與提升共享資源的機會，至於「創新文化事業類」鼓勵提出創新商品推動與服務設計開發，結合經營思維，創新促進文化事業發展，並且具備產值運作機制等方案。
文化部表示，觀察往年獲選《青年村落文化行動計畫》，關注議題包含文史保存與維護、友善環境與生態教育、部落文化復振、綠色循環、文化平權、族群共融與發展，建立青年共好平台等，透過青年創新設計能量與跨域串聯行動，重新詮釋文化價值，增進地方認同與自信，並且推動創新多元合作機會，協力解決在地與社群議題，進而衍生新創事業與建立產業基礎模式。
為了能讓各界了解《青年村落文化行動計畫》核心理念、審查重點，並且優化提案內容，文化部預計8月29日、9月3日辦理線上提案說明會，還有9月中旬的線上培力輔導活動，將可透過輔導老師分享交流，掌握提案攻略，時間、內容詳見「青年村落文化行動計畫」官網、臉書粉絲專頁掌握最新訊息，歡迎有志青年踴躍報名參加。