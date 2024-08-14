率眾施壓台鐵站務員？江志明嘆：公親變事主萬般無奈

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台鐵嘉義大林站女站務員因勸阻旅客車站內騎腳踏車遭毆打，她事後報警自救，未料施暴者竟與民進黨議員江志明等10多人赴車站理論。對此民進黨昨晚發出聲明嚴厲譴責江不當行為，並將移送評委會議處。對此江志明發文澄清，認為自己是「公親變事主」，對於有心人的抹黑跟帶風向，坦言是萬般無奈。「抱歉讓大家擔心了」，江志明表示，自己身為一個民意代表，本職就是為民服務。民代最常扮演的角色就和事佬或者調解人，他接到大林一位身障者老翁和家屬陳情，表示有關「火車站台上爭議事件」媒體的報導內容有誤會，受到誤解的當事者很難過，吃不下也睡不著，拜託他是否能讓媒體平衡報導，希望能還原真相。江志明說，自己接受陳情後協助聯絡媒體，當他前往老翁家中了解時，剛好2位記者已在現場採訪釐清真相，後來記者希望要有兩造的說法，是否能前往台鐵聽聽他們的說法，自己當下也認同，於是便陪同記者、老翁、身障者協會志工、里長與鄰長等人一同前往車站。江志明說，要釐清真相，當然就得還原真相，一方面安撫老翁和家屬激動情緒，一方面也知道站務員的辛苦，因此本於追求事實，想要協助釐清雙方的誤解，得到雙方可理解的共識，也請台鐵未來在安全的考量下，能否針對身障者的特殊狀況有個合於法的解決之道，讓站務員既有遵守的規則也解決身障者的不便，自己從頭至尾都在致力於讓事情有個圓滿結局。江志明指出，剛到車站時他詢問站內人員「請問事發時的站務員是否在站內？」站內人員回應「站務員不在，但站長在」因此主動引導他們進入車站找站長，路程中恰巧看到那位站務員其實在站內，並走過去向她說明狀況，希望尋求她理解事情，也協助雙方能好好溝通，過程中志明完全沒有「逼道歉」一事，也無嗆聲舉動，台鐵應該有監視器可還原，又或者現場媒體都有拍下過程。「公親變事主，萬般無奈」江志明說，對於有心人的抹黑跟帶風向實在無奈，他能理解大家看到媒體報導後的憤怒，但事實和報導有很大出入，因此必須向社會大眾說明，同時感謝大家的批評指教及建議，此次事件若自己的處理過程讓任何人不悅，他也在此表達歉意，只希望台鐵基層人員跟身障者的紛爭有個最好的解決結果，而自己也會持續傾聽各方聲音，為鎮民發聲跟服務的初衷也不會改變。