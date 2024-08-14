王齊麟下雨開車疑「拿手機發限動」！金牌濾鏡消失被轟：人飄了

剛衛冕巴黎奧運金牌的羽球選手王齊麟，近期因女友十元接機衍生不少風波，沒想到一波未平一波又起，又有網友分享他在雨天開車時，疑似還操作手機發社群媒體限時動態，遭眾人質疑「他是公眾人物，這樣是否不妥」，貼文引起民眾砲轟：「金牌濾鏡全部消失」。
一名網友在社群媒體「Dcard」上發文表示，他看到王齊麟的IG限時動態，似乎是在開車時使用手機，詢問「因為是開車中狀態，不曉得是本人開車拍的，還是後座有人幫忙拍」，照片中，因儀錶板非停駛狀態，可看出王齊麟正在開車，卻疑似使用手機拍下外面下大雨的景象，並配文「我剛洗車」，危險行徑引發網友不滿。
文章一出，立刻引起民眾討論，網友表示「看得出來他惹怒很多人了，開車用手機還自拍發到公開帳號，這一連串操作金牌濾鏡全部瓦解」、「說實在拿了兩屆金牌還這麼受眾怒真的不簡單」、其他網友也開嗆「人開始飄了，明知道做任何事都會被放大」、「他其實是個羽球很強的屁孩吧」、「他這一系列操作真的讓人好感滿滿掉到0」、「怎麼越看越像蝦弟，金牌濾鏡完全消失殆盡」。
依《高速公路及快速公路交通管制規則》第8條第1項規定，「於最高速限每小時90公里以上之路段行駛，若行駛速率低於每小時80公里之慢速車輛，應行駛於外側車道」、「內側車道為超車道，小型車於不堵塞之情況下，得以在該路段以最高速限行駛於內側車道」可見王齊麟車內儀錶板上顯示當時開車時速為82公里，有網友質疑是否占用高速公路內線，但也有人表示豪雨能見度低，為了安全大家會降速。
而根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。」
有網友認為「不管是誰，開車使用手機的行為就是違法」，尤其是公眾人物不應該做最壞示範，目前王齊麟的此則限時動態已經刪除，希望大眾不要輕易模仿。
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文章一出，立刻引起民眾討論，網友表示「看得出來他惹怒很多人了，開車用手機還自拍發到公開帳號，這一連串操作金牌濾鏡全部瓦解」、「說實在拿了兩屆金牌還這麼受眾怒真的不簡單」、其他網友也開嗆「人開始飄了，明知道做任何事都會被放大」、「他其實是個羽球很強的屁孩吧」、「他這一系列操作真的讓人好感滿滿掉到0」、「怎麼越看越像蝦弟，金牌濾鏡完全消失殆盡」。
依《高速公路及快速公路交通管制規則》第8條第1項規定，「於最高速限每小時90公里以上之路段行駛，若行駛速率低於每小時80公里之慢速車輛，應行駛於外側車道」、「內側車道為超車道，小型車於不堵塞之情況下，得以在該路段以最高速限行駛於內側車道」可見王齊麟車內儀錶板上顯示當時開車時速為82公里，有網友質疑是否占用高速公路內線，但也有人表示豪雨能見度低，為了安全大家會降速。
而根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。」
有網友認為「不管是誰，開車使用手機的行為就是違法」，尤其是公眾人物不應該做最壞示範，目前王齊麟的此則限時動態已經刪除，希望大眾不要輕易模仿。