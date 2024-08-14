王齊麟下雨開車疑「拿手機發限動」！金牌濾鏡消失被轟：人飄了

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▲照片中可看出王齊麟正在開車，卻疑似使用手機拍下外面下大雨的景象，並配文「我剛洗車」，危險行徑引發網友不滿。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲對於王齊麟違規行為，網友表示「說實在拿了兩屆金牌還這麼受眾怒真的不簡單」、「金牌濾鏡完全消失殆盡」。（圖／王齊麟臉書）

剛衛冕巴黎奧運金牌的羽球選手王齊麟，近期因女友十元接機衍生不少風波，沒想到一波未平一波又起，又有網友分享他，遭眾人質疑「他是公眾人物，這樣是否不妥」，貼文引起民眾砲轟：一名網友在社群媒體「Dcard」上發文表示，他看到王齊麟的IG限時動態，似乎是在開車時使用手機，詢問「因為是開車中狀態，不曉得是本人開車拍的，還是後座有人幫忙拍」，照片中，，並配文「我剛洗車」，危險行徑引發網友不滿。文章一出，立刻引起民眾討論，網友表示、「說實在拿了兩屆金牌還這麼受眾怒真的不簡單」、其他網友也開嗆、「他其實是個羽球很強的屁孩吧」、「他這一系列操作真的讓人好感滿滿掉到0」、「怎麼越看越像蝦弟，金牌濾鏡完全消失殆盡」。依《高速公路及快速公路交通管制規則》第8條第1項規定，可見王齊麟車內儀錶板上顯示當時開車時速為82公里，有網友質疑是否占用高速公路內線，但也有人表示豪雨能見度低，為了安全大家會降速。而根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，有網友認為，尤其是公眾人物不應該做最壞示範，目前王齊麟的此則限時動態已經刪除，希望大眾不要輕易模仿。