Netflix在台首推創意產業平等基金　投注影視人才培育發展

Netflix 於昨（13）日宣佈將首度在台灣推行 Netflix 創意產業平等基金（Netflix Fund for Creative Equity）；以該基金為基礎，Netflix 與文化內容策進院將舉辦「NETFLIX x TAICCA 影集編劇：編劇室實驗工作坊」，邀請知名編劇徐瑞良、Netflix 華語內容總監黃怡玫及Netflix 國際原創作品的創意人才投資總監克里斯多福·麥克（Chris Mack）擔任講者，創造台灣影視的正面經驗交流與傳承。
Netflix 創意產業平等基金將用以支持在影視產業中推動平等的外部組織及 Netflix 旗下專案，協助發掘、培訓世界各地的新秀，為他們提供潛在工作機會。以創意產業平等基金為基礎，Netflix 與文策院攜手舉辦為期六週的編劇室實驗工作坊，於9月21日開始至10月26日結束，即日起開放線上報名，至9月8日截止。
「NETFLIX x TAICCA 影集編劇：編劇室實驗工作坊」邀請知名編劇徐瑞良、Netflix 華語內容總監黃怡玫、 Netflix 國際原創作品的創意人才投資總監克里斯多福·麥克（Chris Mack）擔任講者，採用「編劇室」的編制系統，透過實戰演練來提升編劇創作技巧，內容涵蓋影集概念結構、試播集創作、角色塑造、編劇室體驗及提案演練等，預計匯集約 40 位具有經驗的相關影視創作者加入。
Netflix 華語內容總監黃怡玫表示，Netflix 積極拓展華語內容產業，今年以創意產業平等基金為基礎，與文策院合作舉辦編劇工作坊，希望幫助更多台灣影視創作者產出優質作品，提供創作者良性互動與交流的場域，開發更多元的在地原創內容。
文策院董事長蔡嘉駿表示，透過實務工作坊的合作，希望能強化台灣影視對國際市場的認識與台灣作品的全球商業性，而文策院也將持續推動台灣影視人才培育訓練，讓台灣業者和優質的台灣內容走向國際，製造多元商機。
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「NETFLIX x TAICCA 影集編劇：編劇室實驗工作坊」邀請知名編劇徐瑞良、Netflix 華語內容總監黃怡玫、 Netflix 國際原創作品的創意人才投資總監克里斯多福·麥克（Chris Mack）擔任講者，採用「編劇室」的編制系統，透過實戰演練來提升編劇創作技巧，內容涵蓋影集概念結構、試播集創作、角色塑造、編劇室體驗及提案演練等，預計匯集約 40 位具有經驗的相關影視創作者加入。
Netflix 華語內容總監黃怡玫表示，Netflix 積極拓展華語內容產業，今年以創意產業平等基金為基礎，與文策院合作舉辦編劇工作坊，希望幫助更多台灣影視創作者產出優質作品，提供創作者良性互動與交流的場域，開發更多元的在地原創內容。
文策院董事長蔡嘉駿表示，透過實務工作坊的合作，希望能強化台灣影視對國際市場的認識與台灣作品的全球商業性，而文策院也將持續推動台灣影視人才培育訓練，讓台灣業者和優質的台灣內容走向國際，製造多元商機。