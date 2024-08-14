花蓮飯店Buffet打71折！身分證有2即享　松葉蟹、prime牛排吃到飽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姓名有 「郁」或「婷」(任一字音同即可)， 內用鳳林孫叔叔牛骨麵也有優惠。（圖／花蓮福容大飯店提供）

▲雲品國際在花蓮美崙區一棟70年的日式木屋建築中，成立全新餐飲品牌—日式丼飯料理「米崙丼飯屋」。（圖／雲品國際提供）

▲「鰹魚一生丼」以花蓮七星潭捕獲的鰹魚為基底，再加上煙燻鰹魚柴魚花等製成。（圖／雲品國際提供）

▲米崙丼飯屋可嚐到丼飯、生魚片、炸物等日式料理。（圖／雲品國際提供）

中華隊在巴黎奧運取得2金五銅的好成績，花蓮福容大飯店同慶推出「感謝台灣英雄，花蓮福容感恩祭」多樣優惠，包含到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」，身分證有一個２，享自助晚餐每人只要999元 (以成人價計)，不需另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折！(中秋節恕不適用)，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。另外，姓名有 「郁或婷」(任一字音同即可)， 內用鳳林孫叔叔牛骨麵，原價380元+10%，第二碗享五折。花蓮福容大飯店此次推出的「感謝台灣英雄，花蓮福容感恩祭」活動，自即日起~2024年09月30日止，凡身分證有一個２，到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」享自助晚餐每人只要999元 ，不需再另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折，蛋中秋節不適用，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。另外，姓名有 「郁」或「婷」(任一字音同即可)，內用鳳林孫叔叔牛骨麵，原價380元+10%，第二碗享五折。住宿也有好康，八人成行入住家庭套房，每房每晚8,888元起(不含早餐)，等於每人只要1,111元起，再享週五週日不加價以及早餐買一送一，加贈無動力自行車3小時、電輔車2小時以及VR虛擬實境遊戲二選一(限電話訂房)。另外，雲品國際也將在花蓮美崙區一棟70年的日式木屋建築中，成立全新餐飲品牌—日式丼飯料理「米崙丼飯屋」。店名延續美崙的舊地名，並設計出深具日式風味的絕品海鮮丼、鰹魚一生丼等11款丼飯料理，即日起到8月18日前，用餐即贈限量的「似顏繪」活動，為顧客留下人像畫，將珍貴的用餐記憶留存。即日起到9月8日前，也推出用餐贈「小米甜圈圈」的來店禮。「米崙丼飯屋」位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」，是七十年歷史的日式老建築，具有L型的懸山頂，被稱為純正日式建築的英式雨淋板洋房。這間老宅在1944年由花蓮港廳賣給南日本漁業統制株式會社，二戰後由台灣省農工企業社所有，之後成為台灣水泥董事長招待所，經由雲品國際與台灣水泥簽署租賃合約，以全新規劃設計的餐飲品牌活化。「米崙丼飯屋」的料理中，有丼物、壽司、手卷、生魚片與單品料理等分類，其中「鰹魚一生丼」是一道獨特的料理，以花蓮七星潭捕獲的鰹魚為基底，再加上由經驗豐富的職人精心製作的煙燻鰹魚柴魚花，最後搭配吉安鄉的白頭韭菜，其味道柔和、口感細嫩。「米崙丼飯屋」座位數105席，丼飯料理自220元至520元間，手捲與握壽司每份150元，另有單品料理與炸物供饕客選擇，以其獨特的日式建築風格和溫馨的氛圍，將帶給旅客充滿人文與和風的氛圍，亦可受理包場宴會活動，最低60人起，每位1380元+10%，即可包場辦理深具特色的餐飲活動。