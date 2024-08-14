領件更方便！郵局推窗口交寄「國內限時掛號函件」i郵箱輕鬆領取

為提供民眾更多元便利的取件選擇，中華郵政公司自即日起推出郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」到i郵箱取件服務，每件資費最低35元，限掛小包100公克內、每件資費39元，民眾填妥收件指定i郵箱及手機號碼就可寄達，滿足民眾全天候取郵件需求。
中華郵政公司表示，即日起推出的郵局窗口交寄國內限時掛號函件到i郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品、小包等，限掛信函20公克內，每件資費35元。限掛小包100公克內，每件資費39元。民眾填妥指定i郵箱及手機號碼即可寄達。
中華郵政公司提醒，i郵箱採取自助取件方式，尚不開放存證信函、行政文書、行政訴訟文書、訴訟文書、標函、廣告回信、附回執、保價、報值等特殊性質郵件於i郵箱取件。
中華郵政公司表示，全國已設置2408座i郵箱，24小時取件功能深受民眾認同，除新推出限時掛號函件於i郵箱取件外，也提供郵局窗口交寄國內包裹最低資費每件48元、國內快捷郵件最低資費每件58元及1、2、3號便利包(限重1公斤內)資費每件36至60元，送達指定ｉ郵箱取件。
此外，中華郵政公司表示，民眾寄件前可先至「郵寄便網站」輸入郵件收寄件人姓名、地址等資料，取得郵件號碼及QR Code，再到郵局使用郵寄便單據列印系統，列印郵件託運單，加速營業窗口交寄作業，且加入郵寄便會員還可查詢歷史郵件資料，讓寄、取件更方便，歡迎民眾多加利用。
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中華郵政公司提醒，i郵箱採取自助取件方式，尚不開放存證信函、行政文書、行政訴訟文書、訴訟文書、標函、廣告回信、附回執、保價、報值等特殊性質郵件於i郵箱取件。
中華郵政公司表示，全國已設置2408座i郵箱，24小時取件功能深受民眾認同，除新推出限時掛號函件於i郵箱取件外，也提供郵局窗口交寄國內包裹最低資費每件48元、國內快捷郵件最低資費每件58元及1、2、3號便利包(限重1公斤內)資費每件36至60元，送達指定ｉ郵箱取件。
此外，中華郵政公司表示，民眾寄件前可先至「郵寄便網站」輸入郵件收寄件人姓名、地址等資料，取得郵件號碼及QR Code，再到郵局使用郵寄便單據列印系統，列印郵件託運單，加速營業窗口交寄作業，且加入郵寄便會員還可查詢歷史郵件資料，讓寄、取件更方便，歡迎民眾多加利用。