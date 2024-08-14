籲政府應組成「奧運轉播國家隊」　葉元之： 送給選手最好禮物

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本屆中華奧運代表隊共斬獲2金、5銅，共7面獎牌，但許多民眾抱怨無法欣賞奧運轉播。對此，國民黨立委葉元之今（14）日召開記者會呼籲，下屆奧運政府應該組「奧運轉播國家隊」，努力讓奧運成為「全民大客廳」，才是送給選手最好禮物。葉元之表示，這次奧運由特定平台花五億買下奧運轉播權，教育部補助8000萬，但大多數人仍看不到比賽，政府應主動出擊，於下次洛杉磯奧運會，由國家直接出面把轉播權買下來，再跟各個電視台或網路平台合作組成「奧運轉播國家隊」，讓奧運真正進入到每一個家庭的客廳，確保民眾在台灣各個角落都可以隨時隨地來幫選手加油。葉元之也指出，愛爾達花了五億得到轉播權，政府才補助八千萬，當然不夠，愛爾達是民間公司，他肯定愛爾達對運動轉播的努力，但他強調的是政府的角色，為什麼花了錢還是讓大家看不到比賽，就是機制需要檢討。葉元之指出，政府還講要成立體育部，難道五億也不願意出？尤其這筆錢不該當作支出而是投資，一如香港或日本，連續很多屆都是國家出錢把轉播權利買下來，不管觀光、消費或整體國人運動風氣都得到很大提升。尤其運彩公司貢獻給運動發展基金已經超過四百億，如果從運動發展基金出資買下轉播權，也會提升整個運動風氣，進而刺激運動彩券買氣與周邊產業景氣。中華傳播管理學會理事長莊伯仲則強調，5億奧運轉播權利金事實上很便宜，根據IOC資料，上屆東京奧運，國際奧委會收入76億美元，61%是賽事轉播，30%是廠商贊助，只是各國將轉播權利金視為最高機密而不輕易揭露。但完全主張應使用者付費才是公平正義並不合理。畢竟國際奧會授權轉播時就強調要求要有無線轉播，以符合賽事精神，同時推廣奧運賽事，避免被資本雄厚媒體壟斷。莊伯仲表示，希望下一次洛杉磯奧運，政府要做更多，業界更團結努力，為避免單獨一家競標壓力太大，最好方式是合組聯盟，並由一家業者出面競標。假設轉播權利金5億，政府補助一半2億5000萬元，找到10家同業分攤成本僅2500萬，更可按照轉播賽事熱門程度跟轉播時段分配多寡，來決定攤派金額。台藝大廣電系教授賴祥蔚則強調，奧運轉播不只是娛樂賽事的轉播，牽扯到政府重不重視，有沒有認真看待全民運動的推廣。若轉播權由政府出面拿下，所有媒體都能參與各場賽事轉播，下次就可以呼籲全民一起看奧運。