酒店拒五星旗！中國網紅怒吼「不住了」　長榮桂冠酒店：深表遺憾

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▲中國網紅指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖／翻攝自抖音）

巴黎奧運剛落幕，卻傳出一名抖音網紅「張教官的有趣人生」團隊到巴黎拍攝影片期間，入住有台資背景的長榮桂冠酒店，發現有參加奧運的各國旗幟都在，唯獨缺少中共五星旗，讓他相當不滿，並還要求櫃台人員掛上，櫃台人員拒絕後，網紅揚言「不住了」，後又有一名自稱是飯店內廚師出面，說是飯店在奧運前夕取下。針對此事，長榮桂冠飯店則回應，中國抖音網紅「張教官的有趣人生」於昨（13）日中午在抖音上傳影片，透露團隊近日到巴黎拍片，當時入住巴黎長榮桂冠酒店，發現室內裝潢帶有各奧運參賽國的國旗，卻唯獨沒有看到中國的「五星旗」。而後詢問櫃檯人員該飯店是不是中國飯店，人員馬上回答「這是台灣人的」。該網紅還拿出自備的五星旗，要求櫃台人員立即補掛，結果遭拒。櫃台人員表示，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」，網紅要求打電話給管理層，但櫃台人員以假日不便聯絡為由拒絕。網紅遭拒後一行人怒喊「不住了」，因取消訂房時間超過飯店規定，連費用也沒退就頭也不回的走人。事後，網紅團隊還找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚。楊男透露，飯店原本有掛上五星旗，但在7月18日為巴黎奧運進行裝飾後，隔天他上班就發現國旗被撤下，一問之下才知道是台灣總公司派來的高層下令剪掉。楊姓主廚表示，他曾3次向飯店提出抗議，高層主管卻回覆此事與他無關，要他專注於本職工作，不要干涉酒店管理及干擾其他員工。對此長榮桂冠酒店集團總部也發布聲明，「