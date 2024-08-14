快訊／黃嘉千判准離婚夏克立「感到欣慰」！經紀人曝反應感謝司法

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃嘉千（左）終於斷開夏克立，官司纏訟2年終於落幕。（圖／NOWnews資料照）

▲夏克立多次出庭，回應過遭黃嘉千指控家暴一事，讓他氣到當場拭淚哽咽。（圖／資料照）

黃嘉千和夏克立離婚官司在今（14）日落幕，士林地院家事庭經過702天的審理，判准離婚。黃嘉千經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」黃嘉千和夏克立結婚16年，2年前爆出婚變，兩人在台灣打官司，並且隔空開戰，雙方完全撕破臉。黃嘉千指控婚內至少被家暴6次，自己一度有創傷後壓力症候群，不過男方自始至終主張沒有施暴，雙方各說各話，黃嘉千則是在6月曬出士林地方法院核發的保護令，證明自己所說不假。此案審理將近2年，官司備受關注，開庭多次黃嘉千只現身1次，並且當時是夏克立請假，兩人未在法庭內見過面，黃嘉千對於官司全程委託律師處理，而夏克立幾乎每庭必到，只請過1次假，7月時夏克立開庭時，手中還抱著一隻淺紫色兔子娃娃現身，對於官司他不多說。今官司落幕，判准兩人離婚。只是在官司纏訟期間，還扯出案外案，夏克立被女移工指控，曾經兩度傳露骨訊息要求「抱睡」，還要女方「滑進飯店」避開媒體，甚至抱怨黃嘉千不簽字離婚，對於這些爆料，夏克立駁斥：「帳號被駭客入侵。」而當時黃嘉千透過經紀人回應，「我們有知道這事情，嘉千剛知道的時候也很氣很難過，我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」