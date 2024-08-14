北部5MW以上資料中心不供電挨批　台電喊冤盼支持電網設施

我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨批評台電對桃園以北大型資料中心限制供電，對此，台電回應表示，不是要限制用電，而是北部電廠及電網不夠，中（南）電北送真的有限制。並強調供電分顏色也是錯誤的指控，台中市支持電廠，同樣也有科技大廠進駐，台電也都配合相關供電。台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，確實導致北部電力供應出現瓶頸。為了北部民生用電，台電表示，參考國際經驗，暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心申設，並建議優先遷至電力充裕的地區設廠，降低傳輸損耗。強調只要北部願意支持電廠及變電所等電網設施，例如協和燃氣電廠建設，電力安全提高後，當然有餘裕供給各項產業大戶用電。台電表示，負責國家的穩定供電工作，絕不會戰南北或不分工支援，而是電力要輸送，不僅有損耗，電網也有送電極限。並以去（2023）年為例，北部用電量931億度，發電量750億度，供需差距高達200億度。以客觀數據、基於專業說明北部新增電源及電網建設的急迫性，只要電力建設得到支持，一定全力趕工支持地方用電需求，促進產業發展。台電強調感謝台北市長蔣萬安支持，並表示在其上任後，發給松湖變電所的建照，讓延宕多年的北市用電建設往前走，未來也會與台北市府合作，就各項電網設施，加強與地方溝通，確保民眾的用電權益。至於所謂限制資料中心用電是缺電講法，與國際情況不符，台電指出，新加坡、韓國、歐盟等地野採取類似措施，這些國家並非因為缺電，而是為了更有效管理高耗能產業對電網的影響。以5MW為標準，是因為這樣的電力可供應約2000多戶的住宅使用，且一般企業及科技的AI運算和研發所需的超級電腦用電量通常不超過5MW，因此設定5MW為納管標準，既可避免影響民生用電，也確保AI產業順利發展。