柯文哲喊告會計師　他翻「端木正超硬背景」驚呆：恐怕惹錯人了

今早遭檢調搜索！木可公司發聲：無端遭抹黑「盼檢調盡快還清白」

記者林怡昕／台北報導

▲檢調今早前往位於台北市台玻大樓的木可公司搜索。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲檢調今早前往位於台北市台玻大樓的木可公司搜索。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
台灣民眾黨主席柯文哲捲入總統大選政治獻金申報不實風暴，檢調今（14）日早上前往位於台北市台玻大樓的木可公司搜索。木可公司稍早透過律師發布聲明強調，希望檢調機關能夠盡快查明事實真相，還給木可公司清白。

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柯文哲涉政治獻金案，台北地檢署14日指揮調查局北部機動工作站兵分7路搜索，包含端木正的精華會計師事務所、木可公關、蒔樂等地，預計訊問被告端木正及李文娟2人、證人戴利玲及李文宗與承辦員工等4人。

對此，聲威法律事務所律師陳慶尚晚間代表木可公司發布聲明表示，針對總統大選政治獻金案，檢調單位上午到木可公司進行搜索程序，公司除了積極配合調查，也主動提供相關資料給調查人員，希望檢調機關能夠盡快查明事實真相，還給木可公司清白。

木可公司強調，公司自成立以來，所有往來帳戶一切合法，無端遭受抹黑質疑，公司甚感無奈，希望司法單位能夠盡快查明清楚，讓真相水落石出，以維木可公司信譽。

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