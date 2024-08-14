永豐餘看好智慧能源需求旺　跨足再生能源售電業、碳管理服務領域

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永豐餘投控今（14）日召開法說會，今年上半年合併營收376.50億元，受惠於RFID電子標籤、消費品需求增加，營收較去年同期成長5.6%，合併營業利益為1.01億元，獲利較去年同期為佳。營業外收入貢獻約8.24億元，主因認列權益法及外幣避險收益。2024年上半年合併稅後淨利歸屬於母公司為2.92億元，每股稅後盈餘0.18元。永豐餘轉型為氣候科技產業，在現有產業綜效基礎上，轉化氣候環境挑戰成新商業模式。在國內即將課徵碳費與國際品牌要求供應鏈落實ESG壓力，各產業對智慧能源、碳管理需求將隨之提升。永豐餘看好碳市場需求成長，旗下碳管理事業群已可提供碳排放分析、減碳效益提案、綠色金融顧問等完整服務，提供客戶兼顧環境與能源挑戰的智慧能源解決方案。另外，永豐餘旗下之永餘智能亦已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，及評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。2024下半年，永豐餘旗下各事業群朝低碳低耗能、以醣代塑、全循環經濟發展，包括林漿紙事業群：持續擴展紙纖維應用，跨入食、衣、住、行等領域，研發符合低碳生產、食用安全、可全循環的產品。工紙紙器事業群：短期可受惠節慶旺季，中長期以提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作。消費品事業群：持續創新，優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。其他事業群：展望RFID電子標籤愈來愈普及創造新營運模式、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發。權益法&FVOCI企業：電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。面對碳經濟時代，永豐餘將以百年造紙厚實底蘊為底，以造紙科技創新，跨足再生能源售電業及碳管理服務，使公司永續穩健成長，為股東創造合理投資價值。