日本政府送東京近郊房！符合「3條件」外國人也行　一看完卻步了

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▲奧多摩町位置在東京都內的最西北端。（圖／GoogleMaps）

▲奧多摩町比較像是東京人的後花園，自然景觀相當優美。（圖／GoogleMaps）

如果可以免費拿到一間日本房子，但需要符合一些條件，你能接受嗎？近期就有YouTuber前往日本拍片，介紹位於東京郊區的奧多摩町（Okutama-machi），有提供免費贈房跟翻修補貼方案，而且連外國人都歡迎，但相關條件與地理位置曝光後，也有許多人直接卻步了。YouTuber「冷水」平時就常常分享日本生活與文化，近期他前往日本東京都內的奧多摩町一探究竟，因為這個地方「日本政府願意送你一套房，條件是必須在這裡住15年」。事實上，奧多摩町確實地處東京都內，但是是在最偏遠的西北端，距離新宿、澀谷等市中心的距離約80公里，搭車單程就要花費2小時才能抵達。冷水也補充，奧多摩町更像是像是東京人的後花園，每到假日就會有家庭驅車前往露營郊遊、烤肉、泡溫泉。冷水提到，因為偏鄉人口不斷流失加上少子化等因素，目前奧多摩町內一共有3000多間住宅，但有400多家是空房，其中還有一半是可以入住的，因此這些空房若有人願意接手，日本政府便會支付翻修補助金。若是40歲以下的夫妻或50歲以下的爸媽，不僅給補貼，連房子帶土地直接送給你；而條件就是，必須把戶口遷過去，同時要住滿15年，而且「這個補貼不限國籍，外國人也可以。」貼文曝光後，也引發一票台灣網友議論，並點出了關鍵問題，「有JR車站，但到市中心要2小時，對年輕人真的太難了」 、「太尷尬的地方啊，離市區和富士山都很遠」 、「如果到當地常住，工作機會太少對於年輕人是很大的問題」 。