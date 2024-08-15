費半逆勢走低、台積電ADR跌逾1%　台股開盤小跌21點、台積電跌3元

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美國最新CPI指數略低於市場預期，因此讓市場認定9月降息機率提高，拉抬美股四大指數昨（14）日漲多跌少，不過費半指數卻呈現下跌，台積電ADR也下跌逾1%，因此台北股市今（15）日開盤小跌21.56點，來到22005.69點，守穩22000點關卡。大盤開盤無力，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.07點、來到260.3點。今日開盤量大強勢個股：南仁湖、時碩工業、皇翔、三商壽、技嘉；開盤量大弱勢個股：大量、金寶、日月光投控、亞力、鴻海。權值股卻全數走跌，台積電開盤下跌3元、來到945元；昨日召開法說會繳出亮眼成績的鴻海，今日開盤卻逆勢走低，下跌0.5元、來到185元；聯發科開盤下跌25元、來到1160元。美國7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，略低市場預期，剔除食品與能源成本的核心CPI指數7 月年增3.2%，符合市場預期，也因此市場預期9月降息是板上釘釘的事，因此激勵美股四大指數昨日漲多跌少，道瓊指數上漲242.75點或0.61%，收40008.39點，收復40000點關卡；那斯達克指數上漲4.99點或0.03%，收17192.6點；標普500指數上漲20.78點或0.38%，收5455.21點；費半指數下跌8.96點或0.18%，收4933.35點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.34%，蘋果上漲0.2%，Alphabet下跌2.31%，微軟上漲0.69%，亞馬遜下跌0.076%。半導體股卻多數收黑，輝達上漲1.67%，博通上漲0.98%，美光上漲3.05%，高通下跌1.37%；應用材料上漲0.41%，德儀下跌0.83%，AMD下跌0.27%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.38%，日月光ADR上漲0.62%，聯電ADR下跌0.11%，中華電信ADR上漲0.37%。