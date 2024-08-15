孫安佐再爆打人惹事？拳擊秀開賽前就爆衝突　掐評審脖子反被毆

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▲孫安佐擔任格鬥真人秀評審導師，卻在挑選選手的環節和另名評審起衝突。（圖／拳願娛樂格鬥賽臉書）

▲孫安佐在父親節影片中說「爸爸的愛，父愛如山」，和孫鵬和好擁抱，畫面十分溫馨。（圖／翻攝自孫安佐IG）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐先前因在泰國涉毒、私闖民宅被逮捕，回台後孫安佐也不低調，又因攜帶瓦斯槍上街遭檢警搜索，一舉一動備受關注。近日孫安佐就受邀到真人秀《拳願之星》擔任評審，怎料節目還沒開播，今（15）日凌晨就傳出孫安佐和其他評審起了衝突，兩人一度掐脖互毆，場面相當火爆。孫安佐除熱愛軍事武器外，對健身、格鬥也相當有興趣，過去曾報名健美比賽，近日更被邀請擔任拳擊真人秀《拳願之星》的評審，怎料卻在錄影時和人爆發肢體衝突。據《聯合新聞網》報導，節目助手指出，孫安佐在挑選選手的環節頻頻對周圍的人碎碎念甚至大小聲，導致選手們很不爽，質疑孫安佐的評審資格。孫安佐經不起挑釁，當場就掐住現場另一名評審的脖子，導致對方也相當不爽，給孫安佐左臉一記巴掌反擊。一旁工作人員見狀立即上前制止，節目錄影一度遭中斷，場面相當火爆。從工作人員側錄的畫面來看，孫安佐被打得不輕，臉色很難看。孫安佐的經紀人則回應，《拳願》是真人秀節目也有在舉辦拳賽，本來就是想傳達日常的小衝突沒問題，「紛爭就透過拳賽解決」，至於節目是不是特意為了宣傳才設計擦槍走火的橋段，真實性還有待商榷。8日父親節時，孫安佐才特地挑選了禮物送爸爸，跟孫鵬和好，一家三口還曬出抱在一起的溫馨影片，似乎想扭轉孫安佐的暴戾形象；但如今孫安佐又打人惹事，恐怕再度讓父母傷透腦筋。