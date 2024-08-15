檢調兵分7路開辦！李彥秀嘆：綠營為了選票要將柯文哲一刀斃命

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民眾黨主席柯文哲捲入總統大選政治獻金申報不實風暴，北檢昨（14）日指揮調查局北部機動工作站兵分七路搜索。對此，國民黨立委李彥秀質疑，民進黨對前行政院副院長鄭文燦貪瀆案的處理就是點到為止，對柯文哲卻是一刀斃命，「民進黨並非真的要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具」。李彥秀說，檢調追查柯文哲政治獻金案，昨天兵分七路，同步搜查木可、時樂、尼奧三家公關公司，並以證人身份傳喚柯辦財務長、時樂與尼奧負責人及員工，並將會計師端木正、木可負責人李文娟移送北檢，大陣仗偵辦偽造文書罪，並對被告課予重保，令人乍舌。李彥秀也說，但另一方面，鄭文燦過去高居行政院副院長，涉及貪瀆重罪，還與詐騙集團過從甚密，但不僅偵查中五度聲請搜索票都遭法院駁回，聲押過程也受法院呵護備至，這也難怪民眾不信任司法，質疑法院檢調碰到政治就會轉彎。「為了選舉、為了選票，為了政治，急於拿民眾黨與柯文哲開刀，要將柯文哲與民眾黨『一刀斃命』」李彥秀續指，但是對鄭文燦貪瀆案的處理就是意思意思、點到為止，深怕繼續追查下去、搜索下去，會「動搖黨本」。李彥秀認為，民進黨並非真的要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及對司法不信任的最主要原因。