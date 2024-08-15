女病患咳不停疑首例「鐵氟龍流感」　疾管署：屬於過敏呼吸道疾病

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用鐵氟龍不沾鍋，竟也可能出現類流感症狀。有醫師分享近期遇到的病例，女性氣喘病患因胸悶、咳嗽就醫，做了流感、新冠等各種檢驗發現皆未確診，經詢問後才知道症狀是使用不沾鍋鍋具後才出現不適，且隨著使用時間變久變嚴重，因而判斷確診「鐵氟龍流感」，經吃藥或換個鍋具後，該病患便已痊癒改善。根據美國毒物中心統計，美國去年接獲265例罕見的「聚合物煙霧熱」（Polymer fume fever）病例，也是創下23年來新高。由於患者多是在使用含鐵氟龍的不沾鍋鍋具後才出現的症狀，因此又將此情況稱為「鐵氟龍流感」。北市聯醫陽明院區胸腔科主任蘇一峰日前在臉書分享，有名50歲女性氣喘病患，突然因氣喘發作、胸悶咳嗽而就醫，拍攝X光發現有輕微浸潤肺炎。不過，驗了流感、新冠、黴漿菌等檢查，皆呈現陰性，經詢問生活狀況，才發現她的症狀是每次在廚房使用不沾鍋後，就會有胸悶、咳嗽，且隨著使用次數愈久愈長，就愈來愈嚴重，才確認是鐵氟龍流感。病患在出院後換了鍋子，不舒服症狀就消失了。鐵氟龍本身雖有不沾鍋塗層，但其特性遇熱會分解，若溫度達250度以上就會變成氣化，溫度愈高，反映就愈劇烈。吸入該氣體後，大多是急性反應，包含咳嗽、胸悶、喉嚨痛、肺炎，甚至有發燒、痠痛等症狀，因為與流感症狀極為相似，而被冠上流感二字。不過，蘇一峰也提到，目前台灣沒有通報窗口，自己遇到的病患不知道是不是台灣第一例。同時強調，「其實鐵氟龍流感這個名稱不太對，精確的名稱應該叫鐵氟龍所引起的間質肺炎比較合適」。疾管署副署長羅一鈞表示，鐵氟龍流感不是病菌或病毒傳染造成的類感冒疾病，而是過敏性的呼吸道疾病。因為對這類材質，身體有特別反應，吸入後影響呼吸道，不會有人傳人的情況。鐵氟龍引起的病症只有產生與感染有關症狀，不屬於傳染病，所以也不是流感。食藥署也呼籲，民眾應詳加閱讀說明書，正常使用含不沾鍋塗層鍋具，若發現塗層表面剝落、明顯刮痕、變色、不正常凹凸等異常情況，需定期汰換更新。並建議選購正常販售通路的鍋具，以保障自身權益。