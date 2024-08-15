西班牙17歲「足球金童」Yamal爸爸驚傳遭砍傷！疑似遛狗引發衝突

西班牙17歲效力於巴塞隆納的「足球金童」亞馬爾（Lamine Yamal），在今年的歐國盃大放異彩，傳出4次助攻，成為大會助攻王，並幫助西班牙奪冠，其父親Mounir Nasraoui受訪時還曾預言，認為兒子未來可以超越梅西（Lionel Messi），成為另一名球王級的人物。不過就在今（15）日有西班牙媒體報導指出，Yamal的父親疑似在外遛狗時和他人發生口角，結果遭到利刃刺傷，好在目前沒有生命危險，狀況穩定，警方已將部分犯案人逮捕歸案，並將會持續進行調查。
遭砍傷地點鄰近家門 疑似口角爭執引衝突
根據西班牙媒體《La Vanguardia》報導指出，Yamal的父親Nasraoui在外出遛狗時，疑似和一群人發生口角衝突後，這群人回頭尋仇，在停車場捅傷Yamal的父親。而事發地點距離Yamal長大的地方不遠，其父親和祖母目前仍居住在附近。
報導中提到，目前警方已逮捕部分人歸案，仍在持續進行調查，而Nasraoui遭到襲擊後被送往當地醫院，雖然傷勢嚴重，但並沒有生命危險，狀況穩定。
歐國盃強勢竄起 昔日曾和梅西合影
Yamal可以說是今年歐洲盃最亮眼的一顆星，先是在對上克羅埃西亞的比賽登場，以16歲又338天刷新史上最年輕出賽歐洲盃的紀錄，接著在4強戰、決賽中，持續出場傳出助攻，締造各項最年輕紀錄。
值得一提的是，在2007年Yamal一家抽中了和梅西合照的機會，當時梅西和一個在澡盆中的小男孩在照片之中，誰也沒料想到，這名小男孩會接棒梅西成為巴薩的明日之星。
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根據西班牙媒體《La Vanguardia》報導指出，Yamal的父親Nasraoui在外出遛狗時，疑似和一群人發生口角衝突後，這群人回頭尋仇，在停車場捅傷Yamal的父親。而事發地點距離Yamal長大的地方不遠，其父親和祖母目前仍居住在附近。
報導中提到，目前警方已逮捕部分人歸案，仍在持續進行調查，而Nasraoui遭到襲擊後被送往當地醫院，雖然傷勢嚴重，但並沒有生命危險，狀況穩定。
歐國盃強勢竄起 昔日曾和梅西合影
Yamal可以說是今年歐洲盃最亮眼的一顆星，先是在對上克羅埃西亞的比賽登場，以16歲又338天刷新史上最年輕出賽歐洲盃的紀錄，接著在4強戰、決賽中，持續出場傳出助攻，締造各項最年輕紀錄。
值得一提的是，在2007年Yamal一家抽中了和梅西合照的機會，當時梅西和一個在澡盆中的小男孩在照片之中，誰也沒料想到，這名小男孩會接棒梅西成為巴薩的明日之星。