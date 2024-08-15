西班牙17歲「足球金童」Yamal爸爸驚傳遭砍傷！疑似遛狗引發衝突

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▲西班牙在歐國盃決賽以2:1擊敗英格蘭，奪下隊史第4座歐國盃冠軍，陣中17歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）表示自己已在近期完成考上高中和贏下歐國盃冠軍兩個人生重要目標。（圖／美聯社／達志影像）

▲日前幾張2007年的老照片在網路上突然竄紅，畫面中20歲的梅西（Lionel Messi）溫和地幫一名小男孩洗澡，而其中躺在澡盆中6個月大的嬰兒，則是如今西班牙歐國盃冠軍隊成員、17歲足壇超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）（圖／美聯社／達志影像）

西班牙17歲效力於巴塞隆納的「足球金童」亞馬爾（Lamine Yamal），在今年的歐國盃大放異彩，傳出4次助攻，成為大會助攻王，並幫助西班牙奪冠，其父親Mounir Nasraoui受訪時還曾預言，認為兒子未來可以超越梅西（Lionel Messi），成為另一名球王級的人物。不過就在根據西班牙媒體《La Vanguardia》報導指出，而事發地點距離Yamal長大的地方不遠，其父親和祖母目前仍居住在附近。報導中提到，目前警方已逮捕部分人歸案，仍在持續進行調查，而Yamal可以說是今年歐洲盃最亮眼的一顆星，先是值得一提的是，在2007年Yamal一家抽中了和梅西合照的機會，當時梅西和一個在澡盆中的小男孩在照片之中，誰也沒料想到，這名小男孩會接棒梅西成為巴薩的明日之星。