各黨政治獻金報告出爐！綠虧2千萬、藍小賺　民眾黨選務支出掛零

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監察院今（15）日公布去年度各政黨政治獻金會計報告書，目前身陷政治獻金風暴的民眾黨，收入為8427萬元，支出為7103萬元，結餘為1356萬元，但特別的是，但民眾黨在選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出欄位都掛零。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，民眾黨的做法是由各部門編列各自預算，因此預算是放在各部門的執行業務支出，沒有另外編列選務支出；至於捐贈其推薦之公職候選人競選費用，民眾黨有幫忙輔選，但也沒編列預算。至於藍綠兩大黨，民進黨去年收入為1億1596萬4546元，支出為1億4184萬299元，包含選務費用6343萬5841元，捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出3347萬6500元、人事費用支出2092萬2976元、業務費支出2019萬4750元等。總計短絀2587萬5753元。國民黨收入合計1億5256萬8726元，支出1億4670萬2830元，包含選務費用支出2321萬592元、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1584萬元、人事費用支出5579萬3052元、業務費支出4460萬6712元等。總計結餘為586萬5896元。