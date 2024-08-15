北韓高層「性招待所」揭秘！11名高官濫權辦「性愛派對」遭處決

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北韓北部七月下旬發生洪災，受災地區包括位於西北部的新義州的「將軍樓」和「將軍別墅」，北韓當局後續派遣大量人員前往進行維修工作。有消息指出，這些設施其實是北韓軍方高層官員專屬的招待所，而且北韓境內多處都有設置類似設施，甚至傳出有11名高官曾在招待所開「性愛派對」而遭到處決。《共同社》引述中國丹東的消息來源報導，北韓北部七月下旬發生洪災，受災地區包括位於西北部的新義州的「將軍樓」和「將軍別墅」，北韓當局後續派遣大量人員前往進行維修工作。北韓情報專門網站《每日北韓》編輯長高英起指出，這些「將軍樓」、「將軍別墅」等設施，其實都是北韓軍方高層的專屬招待所，由於這些「將軍樓」等設施位於鴨綠江沿岸，緊鄰中國丹東，因此中國消息人士就能從對面看到狀況，不過能從中國境內觀察到如此細節的報導仍相當罕見。雖然這些設施靠近國境，且容易被中國觀察，但機密性可能並不高，不過在北韓境內各地都有專供軍隊將領使用的「特級招待所」，具有「特殊性」，保密程度就來得更高。一名脫北女性趙延娜（音譯，チョ‧ヨナ）先前指出，她在2019年1月脫北之前，曾在白頭山革命遺跡地的宿營所工作，該地有多處設施替全國各地送來的人進行思想教育。除此之外，還有專供將軍、軍官使用的招待所。趙延娜透露，這些招待所其實就是「性招待所」，由北韓勞動黨第五課所選拔出的20多歲女兵們負責管理。第五課是專門選拔「喜樂組」美女、警衛以及專門為金正恩與其家族服務的人才的單位。趙延娜表示，這些女兵的任務就是確保將領軍官們在入住期間各方面需求都能獲得滿意的服務。換句話說，這些女兵儼然成為國家提供給將領軍官們的「情婦」。高英起指出，北韓的權貴們通常享有龐大權力，可以隨心所欲，特別是高官們，只要對金氏政權保持忠誠，就可以合法享有這些特權。但是其中不乏有些許官員的行為太過火，挑戰到當權者的威嚴，因此喪命。先前《東亞日報》脫北記者朱成河（音譯，チュ‧ソンハ），在自己的YouTube頻道中透露，1995年時，就有11名高官因在深夜偷偷將多名女子帶到海邊渡假村大開「性愛派對」，遭到祕密警察上報給時任領導人金正日。金正日立即下令處決這11人，包括當時江原道委員會書記鄭東哲等幹部，無一例外。這起事件發生在江原道元山市，元山位於東海岸，是在日北韓人返回祖國的必經之路。該處設有多個休養所（渡假村），其中一處被稱為「三閣」的設施成為了這些高官的秘密基地。這些高官利用權力，入夜後將女性帶到這裡，過著荒淫無度的生活，不過就某次聚會，他們的行為被秘密警察上報，後續就遭到金正日處決。