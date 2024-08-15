電視播報有人飯店墜樓！狄志為搭電梯驚見「同張臉」嚇到要求換房

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▲狄志為分享自己碰上的靈異經驗。（圖／和展影視提供）

▲謝沅瑾老師分析狄志為碰上的狀況。（圖／和展影視提供）

資深媒體人狄志為在節目《震震有詞》中聊及自己有靈異體質，他分享自己過去到美國出差時入住當地知名飯店，搭電梯時驚見一名奇怪的黑人男子，洗澡時更聽見：「help、help（救命）！」嚇得他奪門而出，接起房內的電話竟得知，這間飯店有人墜樓輕生，新聞播報上的人就是電梯裡的男子。狄志為多年前暑假受邀至美國採訪動畫片記者會，被安排入住知名飯店，「起初以為飛出國不用擔心農曆七月的問題，沒想到還是發生不可思議的遭遇。」他透露，到飯店準備辦理入住時，外頭一堆救護車、警車，當下聽說有人墜樓過世，他跟同業面面相覷，還是決定趕緊入住休息，「飯店樓層共15層樓，我跟同業分別住14跟13樓，一起進電梯時看到一位黑人，從外表上看來是飯店工作人員，我們進電梯時他已經按了R樓，兩眼無神往上看，我們都沒有交談便各自進入房間。」狄志為表示，他習慣進房後先開電視、開音樂，當他去洗澡時，耳朵突然聽到非常清楚的「help、help！」他想音樂不可能會傳出這種聲音，匆忙之間趕緊洗完，拿起吹風機時，燈突然閃了一下，嚇得他跑出浴室，此時房內電話響了，「是同業打來要我看新聞頻道正在報導這棟飯店有人墜樓，畫面上輕生者的照片就是電梯內那位黑人。」狄志為安撫同業，叫她關掉電視不要胡思亂想，兩人電話掛掉後突然一陣急促敲門聲，「同業來說，她掛掉電話後直覺往落地窗看，疑似看到有東西墜落，原本關掉的電視突然打開報導這則新聞。」嚇得兩人趕緊問飯店有沒有其他低樓層房間可以更換，希望離頂樓越遠越好。狄志為說事情過去十多年了，黑人的模樣一直存在他記憶裡。對此謝沅瑾老師表示：「有的人在離開的一瞬間不知道自己已經離世了，加上狄志為跟同業的體質，對方知道他們有看到他，因此向他們求助發出help訊號。」