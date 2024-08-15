不鎖國了！北韓國門緊關近5年　今年冬天將開放外國客觀光

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北韓自新冠肺炎疫情爆發後隨即關閉國門，至今已深鎖將近5年，不過有旅遊業者後表示，北韓將於今年12月重新開放外國遊客到東北城市三池淵進行觀光，引發外界關注。有分析指出，此舉很可能是為了吸引中國遊客。綜合媒體報導，北韓即將在今年重新開放外國旅客前往三池淵觀光，位於北京的高麗旅行社（Koryo Tours）在官網上指出，目前已經收到當地合作夥伴確認，三池淵的旅遊將會於今年12月正式恢復，且北韓全國的旅遊也可能會重啟；另一旅行業者KTG Tours也宣佈，已獲告知「旅客今年冬季將能前往三池淵」。據高麗旅行社官網，北韓旅遊團的價格通常在每人600至1500歐元（約台幣2.16萬至5.4萬元）之間，可能會因為出發地點、旅遊時間、團體人數和住宿等因素出現變化。北韓在鄰近中國邊境的三池淵打造所謂的「社會主義烏托邦」、「高度文明的山城模範」，蓋了新公寓、飯店、滑雪度假村和各種商業、文化及醫療設施。CNBC報導認為，北韓會決定開放三池淵，很可能是為了吸引中國遊客，在疫情爆發前，到北韓旅遊的國際遊客，絕大多數都是中國遊客。由於新冠肺炎疫情爆發，北韓當局為保護國內不受到衝擊，於2020年初關閉邊界，即便是北韓國民多年來也被禁止入境。不過往來北韓的國際航班已經在去年復飛。此外，因近來北韓與俄羅斯的關係升溫，不僅包含俄羅斯總統蒲亭在內的俄國官員陸續訪問了北韓，今年2月時，也有一個俄羅斯小型旅遊團飛往北韓進行私人旅遊。