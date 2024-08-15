長榮桂冠酒店拒掛五星旗遭出征　陸委會：這樣不會讓中國變偉大

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▲長榮桂冠主管出面回應，堅持不掛上五星旗。（圖／翻攝自抖音）

▲長榮桂冠酒店今日也在上海官網發布聲明，稱深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生。（圖／翻攝自長榮桂冠酒店上海官網）

中國網紅「張教官」13日在社群平台發片怒嗆巴黎長榮桂冠酒店，在酒店內懸掛萬國旗，卻獨漏中國五星旗，張教官要求飯店人員將五星旗掛上遭到拒絕，讓張教官十分不滿。影片曝光後在社群網路發酵，許多中國網友揚言抵制長榮桂冠酒店，中國旅遊服務平台攜程（Trip.com）更已在網站將長榮桂冠酒店下架。對此，我國陸委會表示，中國網路用民族主義來博眼球賺流量，這類行為不會讓中國變得偉大，只會引起國際反感。回顧這起事件，在抖音上有超過690萬粉絲的中國網紅「張教官」，近日前往巴黎長榮桂冠酒店入住時，發現酒店大廳的萬國旗中沒有五星旗，張教官於是向櫃檯人員理論，要求長榮桂冠酒店將五星旗掛上，但遭到櫃檯拒絕，張教官於是氣得當場決定不住了。事後張教官又回去長榮桂冠酒店「討說法」，長榮桂冠派出一名女性主管出面回應，依舊堅定拒絕掛上五星旗。事件在中國社群網路發酵，許多網友揚言抵制長榮桂冠酒店，相關討論衝上微博熱搜，中國旅遊服務平台攜程也將長榮桂冠酒店下架。對此，長榮桂冠酒店今日也在上海官網發布聲明，稱一貫秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客盡善盡美的住宿體驗，長榮巴黎桂冠對於此事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生。長榮桂冠酒店強調，「不希望此事影響兩岸人民的情感，長榮集團總裁張榮發先生在世時也致力於推動兩岸經貿合作，並不遺餘力整合集團企業資源回饋社會，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。」陸委會副主委梁文傑今日下午在例行記者會被媒體問到此事，梁文傑回應表示，中國網紅炒作民族意識賺流量，類似行為層出不窮，且不僅針對台企，在其他地方也能見到，顯示中國網紅「都是用自己的角度去看世界」。梁文傑表示，以民族主義之名來干涉企業正常活動，鼓吹進行商業抵制並賺取個人網路流量，「這樣的行為並不會讓中國偉大，只會在國際上引起越來越多反感」。