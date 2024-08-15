中國「挾觀光業以令諸侯」　帛琉總統：逼台灣邦交國斷交

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中國近年持續積極擴展在太平洋地區的影響力，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）近期就揭露中國各種施壓手段，除了利用網路攻擊以外，還拿觀光旅遊業當作武器，試圖以遊客人數威脅迫使帛琉與台灣斷交，更稱北京當局已經不只一次干涉帛琉內政。《法新社》報導提到，包含索羅門群島、吉里巴斯和諾魯等國，近年來陸續出現與台灣斷交，轉而與中國建交的情況，這反映了中國在太平洋地區日益增長的影響力，而帛琉作為台灣在太平洋地區僅存的幾個邦交國之一，該國立場對地緣政治格局有重要意義。報導指出，帛琉總統惠恕仁13日在紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）訪問期間提到，中國曾向他們表示「帛琉與台灣的關係是『非法』的」，強調帛琉「不應該承認台灣」，還許諾可以給帛琉「需要的一切」，意圖勸誘帛琉在外交立場上有所改變。不過惠恕仁強調，帛琉需要經濟發展，但也重視與台灣的夥伴關係和自身價值觀，他們願意成為中國的朋友，但不願以「與台灣的邦交關係」作為代價和中國建立友好關係。他也提到中國對帛琉如此堅決的態度也採取了反制措施，惠恕仁指控中國「以觀光旅遊業作為武器」，例如今年5月他出席台灣總統賴清德就職典禮之前，就被禁止參與中國澳門舉行的亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association）會議，另外也在新聞中宣稱帛琉是不安全的地方，不應該前往旅遊。考慮到帛琉的國內生產總值（GDP）約有一半來自旅遊業，中國影響遊客人數的做法對帛琉經濟造成顯著影響，惠恕仁也坦言，「這就是我們面臨的現實。」報導也提到，惠恕仁曾指出中國也對帛琉進行過大規模網攻，並說這起干涉帛琉內政事務的行為經過分析後顯示，當時的勒索軟體很可能在俄羅斯研發、馬來西亞發出，背後則與中國政府有關，這些手段再度顯示太平洋島國在大國博弈間面臨的挑戰。