富邦悍將新洋投Ben Braymer來了！有大聯盟資歷　中文譯名為班恩

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富邦悍將衝刺下半季，持續補進外籍戰力再簽下左投 Ben Braymer，中文命名為班恩，班恩已經抵達台灣，預計本週與球隊會合加入練球，作為登錄名單大限前，悍將外籍戰力更充沛的選擇。班恩本季於5月中回到美國大西洋聯盟效力海波因特搖滾樂手隊，7場先發繳出3勝2敗、防禦率3.55的成績，33局投出34次三振表現優異，7月初被墨西哥聯盟提華納公牛隊相中，成為球隊衝刺季後賽的輪值要角，在墨聯3場出賽拿下2勝，防禦率僅1.06，17局投出23次三振，並於8月7日墨聯季後賽中先發，投出5局失1分無關勝敗。目前班恩已經抵達台灣並展開自主訓練，預計本週與球隊會合，班恩表示很榮幸能夠耒到中職，加入富邦悍將的大家庭，自己會調整至最佳狀態，幫助球隊拿下勝利。