獨行俠差點有機會能選進字母哥！「德佬」Nowitzki曝當時選秀情境

NBA美國職籃達拉斯獨行俠隊傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，退休後生活過得相當愜意，他稍早則做客「字母哥哥」Thanasis Antetokounmpo的Podcast節目《Thanalysis Show》，其中2人談到了2013年的NBA選秀，Nowitzki則表示其實當年曾有一名球隊經理，建議球隊能選進Giannis Antetokounmpo，只可惜最終他們錯過了這樣的機會。
獨行俠差點能選進字母哥 但最終卻錯過
Nowitzki稍早在節目上表示，當年2013年選秀會時，獨行俠曾有一名經理建議球隊能夠選進Giannis Antetokounmpo，「當時我在獨行俠的選秀包廂中，前一年我們球隊的戰績普普通通，所以我們有個不錯的籤（13順位）。而我們其中一個經理建議球隊能夠選Giannis Antetokounmpo，他那時播放了一個希臘乙級聯賽模糊的字母哥比賽片段給我們看，認為他相當有潛力。」
Nowitzki當時不看好字母哥 認為他身材過於單薄
至於Nowitzki那時聽到這番言論後，心裡則心想這名經理可能是在開玩笑，「我當時心裡就想，你在說什麼呢，這孩子（Giannis Antetokounmpo）身材這麼瘦，選他是在開玩笑的吧。」
最終獨行俠在該年選秀會上第13順位選進Kelly Olynyk，隨後就將他交易至塞爾提克；至於Giannis Antetokounmpo則在第15順位被公鹿隊選中，至今他仍是公鹿陣中表現最穩定的球員之一，未來將要挑戰助隊奪下隊史第3座NBA總冠軍。
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Nowitzki稍早在節目上表示，當年2013年選秀會時，獨行俠曾有一名經理建議球隊能夠選進Giannis Antetokounmpo，「當時我在獨行俠的選秀包廂中，前一年我們球隊的戰績普普通通，所以我們有個不錯的籤（13順位）。而我們其中一個經理建議球隊能夠選Giannis Antetokounmpo，他那時播放了一個希臘乙級聯賽模糊的字母哥比賽片段給我們看，認為他相當有潛力。」
Nowitzki當時不看好字母哥 認為他身材過於單薄
至於Nowitzki那時聽到這番言論後，心裡則心想這名經理可能是在開玩笑，「我當時心裡就想，你在說什麼呢，這孩子（Giannis Antetokounmpo）身材這麼瘦，選他是在開玩笑的吧。」
最終獨行俠在該年選秀會上第13順位選進Kelly Olynyk，隨後就將他交易至塞爾提克；至於Giannis Antetokounmpo則在第15順位被公鹿隊選中，至今他仍是公鹿陣中表現最穩定的球員之一，未來將要挑戰助隊奪下隊史第3座NBA總冠軍。