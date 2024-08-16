獨行俠差點有機會能選進字母哥！「德佬」Nowitzki曝當時選秀情境

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NBA美國職籃達拉斯獨行俠隊傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，退休後生活過得相當愜意，他稍早則做客「字母哥哥」Thanasis Antetokounmpo的Podcast節目《Thanalysis Show》，其中2人談到了2013年的NBA選秀，Nowitzki稍早在節目上表示，當年2013年選秀會時，獨行俠曾有一名經理建議球隊能夠選進Giannis Antetokounmpo，「當時我在獨行俠的選秀包廂中，前一年我們球隊的戰績普普通通，所以我們有個不錯的籤（13順位）。至於Nowitzki那時聽到這番言論後，心裡則心想這名經理可能是在開玩笑，「最終獨行俠在該年選秀會上第13順位選進Kelly Olynyk，隨後就將他交易至塞爾提克；