陳世凱點名盧秀燕反中電北送　鄭照新：林佳龍、陳其邁也不平之鳴

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台電董事長曾文生提出桃園以北地區不再核定5MW以上資料中心，行政院發言人陳世凱昨點名台中市長盧秀燕反對「中電北送」最大聲，引發政壇議論。台中市副市長鄭照新表示，能源穩定是國家安全問題，如果不缺電，便沒有中電北送和南電北送的地方電力排擠問題，高雄市長陳其邁也強調全國碳排需有「綠色的均衡」，陳世凱出身台中海線，盼有更成熟說法。台灣面臨能源轉型，電力供應一直是各界關切話題，多年來台中市因台中火力發電廠污染爭議，與中央多次上演「中火大戰」。日前台電董事長曾文生提出桃園以北地區不再核定5MW以上資料中心，引發桃園市長張善政質疑，中央一方面宣示台灣不缺電，又以北部供電不足為由限制地方產業發展。陳世凱昨天回應時表示，北北基桃電力開發困難，光是2023年電力供需差距近200億度，並點名盧秀燕反對「中電北送」喊得最大聲，經常批評「中電北送」對中部人不公平。此話一出引發政壇議論，鄭照新今（16）日表示，基於國家安全與電力調度的考量，發電不應集中單一區域，否則風險太高，會導致台灣能源供應更加脆弱，也不利民生和產業。陳其邁更強調全國碳排應該有「綠色的均衡」。鄭照新說，能源穩定是國家安全問題，區域發電要平衡，問題在缺電本身，不缺電便沒有中電北送、南電北送的地方電力排擠問題。陳世凱出身台中海線，應該最了解台中人之苦、地方對中火減煤加速時程的渴望，前台中市長林佳龍也提過「中電中用」的說法，相信陳世凱在了解林佳龍、陳其邁對電力北送的不平之鳴後，會有更成熟的說法。