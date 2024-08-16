可米小子張耀文將入獄！他轉行變「最帥牙醫」　這2成員相繼去世

楊小黎公車上被偷摸屁股！向後狠踩一腳卻尷尬了

記者李欣容／台北報導

▲楊小黎（左）在《無罪推定》中是蔡黃汝的閨蜜，劇中蔡黃汝受到職場性騷擾，私下楊小黎分享曾在公車上被摸屁股。（圖／公視台語台、華視提供）
▲楊小黎（左）在《無罪推定》中是蔡黃汝的閨蜜，劇中蔡黃汝受到職場性騷擾，私下楊小黎分享曾在公車上被摸屁股。（圖／公視台語台、華視提供）
蔡黃汝（豆花妹）在台語劇《無罪推定》中盡力替被判死刑的黃鐙輝辯護，在律師事務所實習，不斷遭前輩孫綻毛手毛腳的情節，也真實反映了現實生活中許多人面臨的職場困境，同劇演員楊小黎也分享曾在公車上被偷摸屁股，陳家逵則說曾經同經紀公司的女星私下被製作人騷擾過，當時經紀人只好長期到拍攝現場陪伴她，呼籲大家如果遇到騷擾事件，記得蒐證反抗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡黃汝自認個性像直男　楊小黎被摸屁股踩錯人

上週劇情演出蔡黃汝遭遇職場性騷擾，由於職場身分不對等，身為職場菜鳥的蔡黃汝只能默默閃避，或巧妙地溜走、滑開。談到是否曾有相關經歷，蔡黃汝表示自己性格大剌剌像直男，是變態沒有興趣的類型。鍾承翰則透露，「曾被男生毛手毛腳，但是當時沒有正面回應便直接離開現場。」而他也呼籲若遇到類似的情況，切記不要硬碰硬，一定要尋求第三人的協助。

▲蔡黃汝（右）安慰飾演黃鐙輝母親的呂雪鳳（左），一起找辦法替黃鐙輝辯護。（圖／公視台語台、華視提供）
▲蔡黃汝（右）安慰飾演黃鐙輝母親的呂雪鳳（左），一起找辦法替黃鐙輝辯護。（圖／公視台語台、華視提供）
楊小黎回憶到高中上學時，在擁擠的公車上感覺到有人在摸自己的屁股，「當下不知所措，索性朝變態的方向踩了一腳，沒想到踩錯人，幸好那人大叫的同時，變態也收手了。」也表示若再遇到這樣的狀況，會義正嚴詞的責罵對方，或大聲說出有人在騷擾自己，好好保護自己。

陳家逵也分享過去同經紀公司的女星，曾私下被製作人騷擾，天天收工都藉故去她房間找她，當時的經紀人只好長期到拍攝地陪伴她、保護她。若身邊有人有相同遭遇，陳家逵表示會鼓勵蒐集證據，表態反抗，而呂雪鳳幼時為了求學寄人籬下，卻慘遭房東兒子騷擾，當時才十歲卻早熟的她說，「那時候覺得不對，就說我不上了，所以我只念了一學期的書。」

郎祖筠《第三者》老公偷情楊小黎竟不知　與初戀聊天尺度大要黃標

金鐘獎星光大道主持人曝光！楊小黎、「木木」林葦妮火辣登場

楊小黎走路上被「臭酸黑液」從頭淋下來　傻眼太可怕眼睛睜不開

黃鐙輝「打包show girl」順路載　老婆萁萁怒瞪：有鬼！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生