楊小黎公車上被偷摸屁股！向後狠踩一腳卻尷尬了

蔡黃汝（豆花妹）在台語劇《無罪推定》中盡力替被判死刑的黃鐙輝辯護，在律師事務所實習，不斷遭前輩孫綻毛手毛腳的情節，
也真實反映了現實生活中許多人面臨的職場困境，同劇演員楊小黎也分享曾在公車上被偷摸屁股，陳家逵則說曾經同經紀公司的女星私下被製作人騷擾過，當時經紀人只好長期到拍攝現場陪伴她，呼籲大家如果遇到騷擾事件，記得蒐證反抗。
蔡黃汝自認個性像直男 楊小黎被摸屁股踩錯人
上週劇情演出蔡黃汝遭遇職場性騷擾，由於職場身分不對等，
身為職場菜鳥的蔡黃汝只能默默閃避，或巧妙地溜走、滑開。 談到是否曾有相關經歷，蔡黃汝表示自己性格大剌剌像直男， 是變態沒有興趣的類型。鍾承翰則透露，「曾被男生毛手毛腳， 但是當時沒有正面回應便直接離開現場。」 而他也呼籲若遇到類似的情況，切記不要硬碰硬， 一定要尋求第三人的協助。
楊小黎回憶到高中上學時，
在擁擠的公車上感覺到有人在摸自己的屁股，「當下不知所措， 索性朝變態的方向踩了一腳，沒想到踩錯人， 幸好那人大叫的同時，變態也收手了。」 也表示若再遇到這樣的狀況，會義正嚴詞的責罵對方， 或大聲說出有人在騷擾自己，好好保護自己。 陳家逵也分享過去同經紀公司的女星，曾私下被製作人騷擾， 天天收工都藉故去她房間找她， 當時的經紀人只好長期到拍攝地陪伴她、保護她。 若身邊有人有相同遭遇，陳家逵表示會鼓勵蒐集證據， 表態反抗，而呂雪鳳幼時為了求學寄人籬下， 卻慘遭房東兒子騷擾，當時才十歲卻早熟的她說，「 那時候覺得不對，就說我不上了，所以我只念了一學期的書。」
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上週劇情演出蔡黃汝遭遇職場性騷擾，由於職場身分不對等，
楊小黎回憶到高中上學時，