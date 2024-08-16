楊小黎公車上被偷摸屁股！向後狠踩一腳卻尷尬了

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▲蔡黃汝（右）安慰飾演黃鐙輝母親的呂雪鳳（左），一起找辦法替黃鐙輝辯護。（圖／公視台語台、華視提供）

蔡黃汝（豆花妹）在台語劇《無罪推定》中盡力替被判死刑的黃鐙輝辯護，在律師事務所實習，不斷遭前輩孫綻毛手毛腳的情節，也真實反映了現實生活中許多人面臨的職場困境，同劇演員楊小黎也分享曾在公車上被偷摸屁股，陳家逵則說曾經同經紀公司的女星私下被製作人騷擾過，當時經紀人只好長期到拍攝現場陪伴她，呼籲大家如果遇到騷擾事件，記得蒐證反抗。上週劇情演出蔡黃汝遭遇職場性騷擾，由於職場身分不對等，身為職場菜鳥的蔡黃汝只能默默閃避，或巧妙地溜走、滑開。談到是否曾有相關經歷，蔡黃汝表示自己性格大剌剌像直男，是變態沒有興趣的類型。鍾承翰則透露，「曾被男生毛手毛腳，但是當時沒有正面回應便直接離開現場。」而他也呼籲若遇到類似的情況，切記不要硬碰硬，一定要尋求第三人的協助。楊小黎回憶到高中上學時，在擁擠的公車上感覺到有人在摸自己的屁股，「當下不知所措，索性朝變態的方向踩了一腳，沒想到踩錯人，幸好那人大叫的同時，變態也收手了。」也表示若再遇到這樣的狀況，會義正嚴詞的責罵對方，或大聲說出有人在騷擾自己，好好保護自己。陳家逵也分享過去同經紀公司的女星，曾私下被製作人騷擾，天天收工都藉故去她房間找她，當時的經紀人只好長期到拍攝地陪伴她、保護她。若身邊有人有相同遭遇，陳家逵表示會鼓勵蒐集證據，表態反抗，而呂雪鳳幼時為了求學寄人籬下，卻慘遭房東兒子騷擾，當時才十歲卻早熟的她說，「那時候覺得不對，就說我不上了，所以我只念了一學期的書。」