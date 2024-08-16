為盧秀燕抱屈！廖偉翔痛批陳世凱：藉電力不足操弄政治令人不齒

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北台灣電力供應出現缺口，台中出身的行政院發言人陳世凱昨點名台中市長盧秀燕，反對「中電北送」最大聲。立委廖偉翔今天批評，民進黨不願面對能源政策錯誤的事實，要各縣市政府配合時就喊同島一命、招商引資時電力不足就甩鍋地方政府，甚至藉電力不足操弄政治，令人不齒。陳世凱昨天坦言北部電力供應不足，並點名台中市長盧秀燕反對「中電北送」，引起各界議論，雖他今（16）日補充說明，台灣整體電力是充足的，但區域電力不均衡，政府會更積極努力與地方溝通，做電源與電網的開發。唯陳世凱出身台中海線，以前的市議員選區包括台中火力發電廠，點名盧秀燕的說法在地方炸鍋。台中市政府則強調，民進黨前台中市長林佳龍也提過「中電中用」、高雄市長陳其邁也強調全國碳排需有「綠色的均衡」。國民黨台中市立委廖偉翔指出，我國是單一電網，哪裡電力不足就由其他區的發電廠協助供電。他批評民進黨能源政策錯誤，導致中火背負巨大的發電責任，政府不願面對電力不足的事實，反倒藉電力不足操弄政治，令人不齒。廖偉翔說，民進黨需要各縣市政府配合時，就喊同島一命；地方招商引資時電力不足，就甩鍋給地方政府。中央政府應該負起責任做好電力政策，而不是遇到問題就推給地方。