屏東縣府推身心障礙者中秋伴手禮

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▲周春米期盼社會大眾能以實際行動支持身障青年，讓暖意蔓延到社會每個角落。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府於今（16）日上午在縣府大禮堂舉辦中秋伴手禮促銷活動，向社會各界推薦由身心障礙團體及庇護工場手工製作的中秋好禮。今年，縣府特別印製產品DM及製作宣傳影片以支持該活動，並由縣長周春米率先宣布加碼訂購20萬元的中秋伴手禮，呼籲公私部門踴躍認購。今年的中秋好禮推廣活動由屏東縣7家身障團體推出，包括糕餅伴手禮、手工香皂禮盒及花草茶等商品，均由身障青年精心製作而成。縣長周春米在活動現場逐一探訪各攤位，為參與的公益團體打氣，提升買氣。周春米表示，今年特別邀請到出身屏東的「法式料理南霸天」簡天才參與，與屏東家鄉人共同為公益出力。除了加碼訂購外，縣府也扮演了重要的橋樑角色，呼籲社會大眾購買這些由身障者精心製作的伴手禮，藉此支持身障者自立發展，並給予他們肯定。簡天才也在活動中分享了他與屏東縣自閉症協進會合作推出的「自閉症星兒的繪畫x LA ONE費南雪」公益聯名款，這款結合了土鳳梨與法式甜點的特別伴手禮，不僅口感獨特，更由星兒創作的繪畫包裝，為中秋佳節增添了特別的意義。