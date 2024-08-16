日本新宿百貨貼簡體字公告！「內容」引爆中國遊客怒火：歧視我們

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▲日前在奈良也有中國遊客不滿護照被咬，出腳攻擊鹿群。（圖／翻攝社群平台X）

▲位於新宿的伊勢丹百貨在爭議發生後，也將公告撤下。（圖／翻攝GoogleMaps）

日本是亞洲各國遊客最愛去的國家，但近期卻在當地頻頻傳出中國遊客脫序行徑，甚至還暴力對待奈良公園的鹿，引發在地人怒火。更有位於日本新宿的百貨公司，在樓梯間貼出「簡體字公告」，疑似特別針對中國遊客提醒不要坐在樓梯上飲食，而現場畫面曝光後，更引發一票中國網友不滿。綜合日本媒體報導，位於日本新宿的「伊勢丹百貨」前往地下街的樓梯間，除了有著一個日文公告之外，下方還特別多張貼了一個使用簡體字的中文公告，並寫上「注意：請不要坐在樓梯上！」、「請注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食！！」隨後，一些中國網友看到了該公告，拍下照片並上傳到社群媒體，立刻引發大批網友的不滿。他們認為店家只使用簡體中文公告，顯然是在歧視中國人，暗示只有中國遊客才會在樓梯間飲食，痛批「這根本是在歧視中國人！」