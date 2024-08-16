機場驚見「貓咪航警」值勤！被牠盯上了不用害怕：沒有要查違禁品

在國際機場裡，常常能看到許多檢疫犬在大廳內工作的身影，避免違禁品流入國內，但「貓咪航警」可就幾乎沒人看過了吧！去年美國舊金山國際機場（SFO）就有一隻貓咪成為「航警」，但平時工作不是查違禁品，而是療癒人心，可愛模樣也掀起話題。
舊金山國際機場是全世界旅客量第23大的機場，因此旅客更常出現千百種突發狀況，除了正常的檢疫犬，機場團隊也從2013年開始組建動物療癒團隊「Wag Brigade」，找來各種能安撫人心的小動物，在乘客出現緊張情緒時，就得靠牠們來撫慰人心。
這些小動物也都是具有「動物治療師」認證，不只是個性溫和，還對於機場環境相當適應，並且能感受到人類的情緒，還會穿上可愛的航警制服，行走在機場大廳「執勤」，旅客們看到這些小航警，都可以大方靠近擁抱撫摸。
過去「Wag Brigade」團隊中，許多都是狗狗，隨後也出現通過考驗的兔子、迷你豬等成員，隨後在2023年6月，終於有第一隻貓咪順利通過測驗，成為舊金山機場第一隻航警貓貓，牠就是乳牛貓杜克（Duke ）。
杜克（Duke ）其實是一隻14歲高齡的貓咪，牠曾經在街頭上流浪，隨後被好心的主人收養多年，性格相當溫順，最後再通過培訓後，成為符合「動物治療師」資格的貓咪，並成為第一隻機場執勤的貓咪。許多旅客得知有航警貓貓降臨後，紛紛驚呼「杜克穿制服太可愛了」 、「第一隻航警貓貓，這成就太偉大了」 、「好想知道杜克出勤的日期哦」 。
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這些小動物也都是具有「動物治療師」認證，不只是個性溫和，還對於機場環境相當適應，並且能感受到人類的情緒，還會穿上可愛的航警制服，行走在機場大廳「執勤」，旅客們看到這些小航警，都可以大方靠近擁抱撫摸。
過去「Wag Brigade」團隊中，許多都是狗狗，隨後也出現通過考驗的兔子、迷你豬等成員，隨後在2023年6月，終於有第一隻貓咪順利通過測驗，成為舊金山機場第一隻航警貓貓，牠就是乳牛貓杜克（Duke ）。
杜克（Duke ）其實是一隻14歲高齡的貓咪，牠曾經在街頭上流浪，隨後被好心的主人收養多年，性格相當溫順，最後再通過培訓後，成為符合「動物治療師」資格的貓咪，並成為第一隻機場執勤的貓咪。許多旅客得知有航警貓貓降臨後，紛紛驚呼「杜克穿制服太可愛了」 、「第一隻航警貓貓，這成就太偉大了」 、「好想知道杜克出勤的日期哦」 。