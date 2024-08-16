SJ出生到現在沒遇過大地震！利特公開恐怖當下：我只穿內褲要逃嗎

台灣昨（15）日、今（16）日一連2天發生芮氏規模5.7以及6.3的大地震，剛好來台舉辦演唱會的SUPER JUNIOR（SJ），今晚在小巨蛋的演唱會上提到此事，利特跟始源都很擔心台灣E.L.F.（官方粉絲名）的安全，相當暖心。
人生第一次遇到大地震 利特：要逃嗎？能見到台北粉絲嗎？
始源跟利特都提到遇到地震，相當關心台灣歌迷的安全，利特說：「我覺得今天的演出比起其他演出更珍貴，因為我出生到現在，第一次感受到這麼強烈的地震，我半夜睡覺時，天花板一直有聲音，想說誰啊很沒禮貌，突然覺得我是在水床上嗎？因為一直在晃，想說怎辦？今天有辦法演出嗎？今天能見到台北粉絲嗎？我現在只穿內褲，我要逃嗎？雖然有很多這樣的天災，但我那時候就想說，不管出什麼事我都要跟各位在一起，大家可以做到吧？我跟大家在一起就什麼都不怕了！」
利特的感性還沒結束，他接著表示：「有很多娛樂圈的人都這樣說，很多團體都很紅，但我們SJ在台灣是第一名，為何是SJ？雖然其他人不知道，但我都知道，因為跟我們是以信賴綁在一起的對吧？感謝大家給我們這沒好的能量！」一番話加上上述擔憂台灣歌迷安全的言論，感動不少歌迷。
東海努力說中文 寫了長信展現誠意
東海表示準備了一封中文信，搞笑說今天、明天、後天「都會唸同一封」，接著辛苦並努力的用全中文說：「隔了很久才來台北辦演唱會，我們感到非常開心，聽說票一開賣就賣完了，誒～你們很厲害，你真是能夠讓我們感動，你們真的很棒，我們愛你們！你們今天開心嗎？我們也很開心，你們的快樂是我們的使命，這次我們唱的《約定》（日前推出的新歌），你們覺得如何？你們之前有聽過《約定》嗎？好聽嗎？那就是我們想表達的心意，我們隔了10年才出了新歌，你們覺得怎麼樣？我們的心意感受到了嗎？不要一直讓你們久等了，歌曲是我們能帶給你們最大的禮物，雖然這不是大禮，但這是我們最真誠的心意，以後我們會帶給你們更多的禮物，大家！約定！」他因為唸的太慢、時間拖太久，其他成員開玩笑作勢不耐煩、頻頻打哈欠；東海也說，禮拜天演唱會結束後，保證會把內容PO到IG上。
《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》明（17）日、後天（18）日將會在同一場地開唱，詳情可至主辦單位「iMe TW」臉書查詢。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
事實上，新冠肺炎疫情趨緩於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海跟銀赫11月來要來台開唱，次數相當頻繁。
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始源跟利特都提到遇到地震，相當關心台灣歌迷的安全，利特說：「我覺得今天的演出比起其他演出更珍貴，因為我出生到現在，第一次感受到這麼強烈的地震，我半夜睡覺時，天花板一直有聲音，想說誰啊很沒禮貌，突然覺得我是在水床上嗎？因為一直在晃，想說怎辦？今天有辦法演出嗎？今天能見到台北粉絲嗎？我現在只穿內褲，我要逃嗎？雖然有很多這樣的天災，但我那時候就想說，不管出什麼事我都要跟各位在一起，大家可以做到吧？我跟大家在一起就什麼都不怕了！」
利特的感性還沒結束，他接著表示：「有很多娛樂圈的人都這樣說，很多團體都很紅，但我們SJ在台灣是第一名，為何是SJ？雖然其他人不知道，但我都知道，因為跟我們是以信賴綁在一起的對吧？感謝大家給我們這沒好的能量！」一番話加上上述擔憂台灣歌迷安全的言論，感動不少歌迷。
東海努力說中文 寫了長信展現誠意
東海表示準備了一封中文信，搞笑說今天、明天、後天「都會唸同一封」，接著辛苦並努力的用全中文說：「隔了很久才來台北辦演唱會，我們感到非常開心，聽說票一開賣就賣完了，誒～你們很厲害，你真是能夠讓我們感動，你們真的很棒，我們愛你們！你們今天開心嗎？我們也很開心，你們的快樂是我們的使命，這次我們唱的《約定》（日前推出的新歌），你們覺得如何？你們之前有聽過《約定》嗎？好聽嗎？那就是我們想表達的心意，我們隔了10年才出了新歌，你們覺得怎麼樣？我們的心意感受到了嗎？不要一直讓你們久等了，歌曲是我們能帶給你們最大的禮物，雖然這不是大禮，但這是我們最真誠的心意，以後我們會帶給你們更多的禮物，大家！約定！」他因為唸的太慢、時間拖太久，其他成員開玩笑作勢不耐煩、頻頻打哈欠；東海也說，禮拜天演唱會結束後，保證會把內容PO到IG上。
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SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
事實上，新冠肺炎疫情趨緩於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海跟銀赫11月來要來台開唱，次數相當頻繁。