SJ出生到現在沒遇過大地震！利特公開恐怖當下：我只穿內褲要逃嗎

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▲SUPER JUNIOR台北小巨蛋演唱會Day1吸引8500名歌迷購票支持。（圖／讀者提供）

▲SUPER JUNIOR在台遇到大地震，全部嚇歪。（圖／讀者提供）

▲SUPER JUNIOR東海用中文表達心意，感動全場粉絲。（圖／讀者提供）